Nel turno infrasettimanale il Lecce ospita il Verona, le parole di Luca Gotti

Contro il Napoli c’è stata la prestazione, ma alla fine il risultato è stato lo stesso: la sconfitta, la quarta di fila.

A ogni modo per i giallorossi c’è poco da recriminare o mugugnare, perché, ancora poche ore e nel turno infrasettimanale, torneranno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida dentro/fuori che li vedrà opposti a una diretta concorrente, l’Hellas Verona.

“Sappiamo che in questo momento la partita di domani sarà importantissima per tanti motivi, per fare un salto in classifica e tirarci fuori da questo periodo di sconfitte, il campionato è ancora lungo, ma ripeto sarà importantissima. Devo vedere se siamo riusciti a smaltire le fatiche di sabato e vedrò nella rifinitura di oggi”, ha affermato mister Luca Gotti nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Dopo la gara con la Fiorentina la dichiarazione di intenti di tutti è stata quella di ritrovarsi come squadra e da questo punto di vista la partita di Napoli ha offerto spunti positivi in questa chiave e bisognerà continuare così.

Bisognerà essere bravi domani, l’avversario ha una sua cifra di pericolosità, poi è una squadra energica e brillante e ci saranno, penso, momenti diversi e noi dovremo avere solidità mentale.

Per fare gol bisogna cercare anche equilibri diversi e lo spunto fortunato.

Chi allena squadre che lottano per la salvezza deve essere solido, il torneo avrà uno svolgimento che passerà da molte sconfitte e poche gioie e periodi particolarmente difficili. Bisogna avere la capacità e il piacere del lavoro quotidiano, ricostruire e mettere a posto, queste cose le so io e le sa dall’altra parte Paolo Zanetti. È necessario anche accettare le critiche e riuscire da queste a trovare qualche spunto e infine bisogna essere impermeabili ai catastrofismi.

Domani recupero Gallo, Pelmard e Pierotti meritano applausi per la prestazione, abbiamo avuto pochissimo tempo per allenarci e l’infermeria è piena. Faccio fatica a dare qualcosa di concreto circa la formazione di domani.

Rafia mi è piaciuto molto, ha letto bene