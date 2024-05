Krstovic, “Contro l’Udinese in campo solo per vincere. Il Lecce è la mia squadra, voglio rimanere qui”

Il periodo negativo sembra passato e con due gol consecutivi in altrettante gare, lo ha messo alle spalle.

Dopo un avvio di torneo alla grande, la stella di Nikola Krstovic sembrava essersi appannata, buone prestazioni sì, ma niente gol per molti mesi. Adesso si è finalmente sbloccato e le sue marcature sono arrivate quando più servivano ai giallorossi, nel momento in cui le palle depositate in fondo al sacco sono pesanti, pesantissime, per la conquista della salvezza.

“Mi sono sempre allenato bene, lavorato con la squadra, ho cercato di segnare e adesso stanno arrivando i gol. Giocare con una o con due punte non è un problema per me”, ha affermato l’attaccante montenegrino.

Mister Gotti

“Mister Gotti appena arrivato mi ha detto di essere libero, giocare come so, ho iniziato bene il Campionato, poi, c’è stato un momento di appannamento, ma adesso il periodo è passato”.

Salvezza

“Pensiamo solo a vincere lunedì, anche se la salvezza arriverà domenica. Vogliamo chiudere con più punti possibile”

Obiettivo personale

“Ho segnato sette gol ma per me sono nove, viste le due autoreti procurate. Quando sono arrivato speravo in 15 gol, poi vedendo la difficoltà della Serie A, penso che 10 siano un buon bottino”.

Crescita mentale

“Penso di essere cresciuto anche mentalmente quest’anno, con il Cagliari sono rimasto tranquillo perché ero diffidato e in caso di giallo avrei saltato la sfida con l’Udinese”.

Assenza di Piccoli

“Mi piace giocare in coppia perché sono meno spalle alla porta e spero che sia così anche lunedì”.

Carattere e permanenza a Lecce

“Ho sempre avuto voglia di lottare sin da piccolo, ma con l’aiuto di tutti sto cercando di calmarmi per evitare espulsioni. Il Lecce è la mia squadra e voglio rimanere qui”