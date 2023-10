Krstovic, “Obiettivo 15 gol ma l’importante è aiutare sempre la squadra”

Dopo due settimane di stop dovuti agli impegni delle nazionali, dalla giornata di sabato riperderà il Campionato di Serie A che vedrà i giallorossi impegnati nella sfida in trasferta venerdì sera allo stadio “Friuli” contro l’Udinese, una sfida che vedrà opposte due compagini entrambe in lotta per la salvezza e che potrebbe avere tra i protagonisti Nikola Kristovic, attaccante montenegrino in forza ai giallorossi, autore in questo avvio di torneo di quattro marcature, l’ultima nella gara con il Sassuolo.

“Sono tornato dalle gare con la mia Nazionale, nella prima prima partita il mister non mi ha fatto giocare per preservarmi per la sfida con la Serbia, che purtroppo abbiamo perso, ma adesso sono solo concentrato sul Lecce”, ha affermato la punta dei salentini.

Udinese

“Quella di lunedì, sarà una gara difficile, dovremo dare il massimo per riuscire a vincere e ottenere i tre punti”.

Le ‘attenzioni’ dei difensori

“All’inizio è stato più facile perché non mi conoscevano, ma già al secondo gol i difensori hanno iniziato a trattarmi male, ma devo dare il meglio di me per superare questa situazione”.

Obiettivo personale

“Per me non è importante solo segnare, ma aiutare la squadra a fare bene. Non conta chi va in gol, ma ottenere i punti salvezza. Come obiettivo personale, vorrei fare altre 11 reti per arrivare a quota 15”.

Il ritorno al Marakàna di Belgrado

“Per me è stato emozionante tornare al Marakàna. Per me lunedì sarà importante giocare con molti tifosi e spero che ce ne siano tanti. L’Udinese lotta come noi per la salvezza ed entrambe cercheremo di portare a casa il massimo risultato”.

Nervosismo in campo

“I difensori mi ‘maltrattano’ da un punto di vista fisico, ma non mi rendono nervoso, nell’ultima gara mi ha innervosito l’ammonizione, ma sono forte mentalmente”.

Qualità

“La mia migliorare qualità è quello di dare il massimo sempre e con i compagni e l’allenatore stiamo lavorando tanto per cercare di incrementare quel massimo”.