Ramadani, “Vittoria contro l’Empoli merito dei tifosi. Con Blin giochiamo alla perfezione”

“La vittoria di domenica è stata importante perché abbiamo giocato con una diretta concorrente. Abbiamo conquistato tre punti, ma le altre hanno pareggiato, la Serie A non è facile e mancano ancora sei partite”, con queste parole il centrocampista albanese Ylber Ramadani ha commentato la vittoria ottenuta ai danni dell’Empoli che ha consentito alla compagine salentina di allungare il distacco dalla zona retrocessione a cinque lunghezze.

Luca Gotti

“Anche al nuovo allenatore dobbiamo dare il massimo per dimostragli che vogliamo fare bene, vincere e conquistare la salvezza. Ha cambiato modulo, giochiamo in due a centrocampo e siamo più compatti e in tre partite su quattro non abbiamo subito gol d questa per noi è la direzione giusta”.

“In ogni gara scendiamo in campo per difendere la porta, perché se non si prende gol, prima o poi lo si può fare”.

Lo stato di forma

“Quando entro in campo ho tanta fiducia perché non abbiamo paura di alcuno. Voglio fare bene per i miei compagni, per vincere e raggiungere l’obiettivo. Prima degli Europei, però, c’è da conquistare la salvezza e poi penso al resto”.

Tifosi

“Dopo la gara sono andato a esultare sotto tutti i settori, i tifosi pagano il biglietto per venire a vederci e lo stadio è sempre tutto esaurito per questo ho voluto ringraziare tutti, perché abbiamo vinto grazie a loro”

Salvezza

“Non abbiamo conquistato ancora la salvezza, servono altri punti e non possimo pensare in maniera differente. Abbiamo vinto una partita importante, ma ce ne sono ancora altre”.

La coppia con Blin

“Alexis Blin dà tanto equilibrio, avrete notato con con lui mi spingo maggiormente in avanti per pressare. Mi dice sempre ‘Vai in attacco che ti copro” e siamo una coppia perfetta”

Stagione finita per Banda

Intanto l’esterno Lameck Banda, sarà costretto a operarsi a causa di una di una gonalgia destra da rotula alta. Per lo zambiano stagione finita.

Premiato Coppitelli

Infine, in occasione della cena del Gran Galà del Calcio Adicosp, è stato conferito al tecnico della Primavera 1 Campione d’Italia, Federico Coppitelli il Premio “Daniel Guerini” quale “Miglior Allenatore Settore Giovanile” per la stagione 2022/2023.