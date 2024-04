Nardò-Palmese 4-1, il Toro cala il poker e blinda il terzo posto in classifica

Il Nardò ne fa quattro alla Palmese e si regala la certezza del terzo posto con un turno di anticipo sul termine della stagione regolare. Sul neutro di Matino, in un match giocato a porte chiuse, si decide tutto nel secondo tempo con i gol di D’Anna, De Giorgi, Gennari e Dammacco. Inutile il gol della bandiera dei campani in pieno recupero con Kone.





Formazione iniziale



Il tecnico granata Costantino schiera il consolidato 4-3-1-2 con Viola tra i pali; linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Addae e Rossi; in avanti Ceccarini a sostegno di D’Anna e Dambros.

Primo tempo



Il Nardò impatta meglio nella partita con Dambros che prova a coordinarsi rovesciata ma non trova la mira. Sull’altro fronte i tentativi di Silvestro e Volpe nella stessa azione sono ribattuti dalla difesa. Potenziale episodio chiave della partita al 22’ quando Addae interviene in maniera scomposta su Fusco e il direttore di gara estrae il cartellino rosso. Dopo un tentativo fuori misura di Guadalupi dalla distanza, la Palmese prova a sfruttare la superiorità numerica. Il tentativo di Silvestro non ha i giri giusti e, nel finale di tempo, Volpe va in rete ma l’arbitro annulla per un fallo di mano. Si va al riposo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo



Al rientro dagli spogliatoi, mister Costantino risistema il Nardò inserendo Ciracì al posto di Rossi ma è la Palmese ad avere subito una ghiotta opportunità: Silvestro parte alle spalle della linea difensiva ma davanti a Viola produce un pallonetto impreciso. Al 57’ il direttore di gara indica il dischetto per un tocco di mani di Aquino in area ospite: dagli undici metri D’Anna spiazza Moccia per il vantaggio granata. Gli ospiti provano a reagire inserendo nell’ordine Potenza, Attah, Puntoriere e Kone. Dopo i tentativi velleitari di Attah da una parte e Guadalupi dall’altra, arriva il raddoppio del Nardò: al 73’ De Giorgi dalla media distanza sorprende Moccia con un destro portentoso. Al minuto 82 la Palmese pareggia il conto delle espulsioni: seconda ammonizione per Aquino che stende Dammacco al limite dell’area. A chiudere la partita due minuti dopo è Gennari che raccoglie il corner di Guadalupi e batte Moccia di testa per il 3-0. Il finale di gara consegna un tentativo della Palmese dai 20 metri con Fusco che termina al lato e l’occasione per il poker granata fallita da Ferreira a tu per tu con Moccia. Tocca poi a Viola diventare protagonista del match con una parata strepitosa su Kone. Nel recupero c’è spazio per due reti: Dammacco segna il 4-0 per il Nardò scattando sul filo del fuorigioco sul lancio del solito Guadalupi e al 90’ invece Kone approfitta di un tocco filtrante e batte Viola per il 4-1 finale.

Nel prossimo turno, ultimo della stagione regolare, in programma domenica 5 maggio il Nardò sarà di scena sul campo della retrocessa Santa Maria Cilento.

SERIE D – Girone H: risultati 33ª giornata

Barletta-Fasano 2-3 Bitonto-Altamura 2-1 Gallipoli -Angri 1-1 Gelbison-Gravina 2-2 Manfredonia-Casarano 2-1 Matera-Martina 2-2 Nardò-Palmese 4-1 Paganese-Santa Maria Cilento 4-0 Rotonda-Fidelis Andria 2-1 Classifica