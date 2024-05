Nardò-Fidelis Andria 1-0, il gol di D’Anna regala al Toro la Finalissima

Al “Giovanni Paolo II” il Nardò batte la Fidelis Andria 1-0 nella semifinale playoff e si guadagna la finalissima contro il Martina che nell’altra semifinale ha superato il Casarano. Ai granata basta un gol di D’Anna nella ripresa per assicurarsi la possibilità di un posto utile nella graduatoria ripescaggi per la serie C.

Formazione iniziale

Con tutta la rosa a disposizione, il tecnico granata Costantino schiera un fluido 4-3-1-2 con Viola tra i pali; linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Addae e Ciracì; in avanti Ceccarini a sostegno di Dammacco e D’Anna.

Primo tempo

Partono meglio i padroni di casa al 6’ con una conclusione al volo di Ceccarini dal limite bloccata a terra da Baietti. Al 9’ combinazione tra Dammacco e Guadalupi, cross con i giri giusti per la testa di D’Anna ammortizzata dal portiere ospite. Il primo squillo della Fidelis lo suona Cecere al 13’ con un destro a giro largo di un paio di metri. Al 22’ Addae è costretto a uscire per un guaio muscolare, al suo posto Gentile. È sempre il Nardò a farsi pericoloso al 28’ con D’Anna che si coordina dai 20 metri ma la conclusione centrale è facilmente bloccata da Baietti. Alla mezzora Gentile calcia al volo in area di rigore, Baietti ci mette i guantoni. Al 33’ un diagonale in corsa di D’Anna termina alto sulla traversa. Un minuto dopo Dammacco è protagonista di un’incursione solitaria chiusa con un destro a giro sporcato in corner da Baietti. La frazione si chiude con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Si riparte con lo stesso copione con il Nardò a tessere le trame di gioco. Al 54’ Ceccarini affonda a destra, dentro per D’Anna che strozza la conclusione bloccata da Baietti. Dopo due minuti Dammacco prova ad approfittare di un’incomprensione della retroguardia federiciana, Baietti rimedia in due tempi. Episodio chiave della partita al 68’: Scaringella rifila un colpo proibito a Gennari, cartellino rosso per l’attaccante della Fidelis Andria. Il Nardò prova a sfruttare la superiorità numerica e al 71’ ci prova Gentile con un sinistro dai 25 metri domato da Baietti. Alla mezz’ora occasione per i padroni di casa con un sinistro al volo di D’Anna su cui Baietti vola a deviare in corner. La costante pressione del Nardò si concretizza al 79’: D’Anna parte da sinistra e avvia l’azione chiedendo lo scambio a Guadalupi, triangolazione volante che riesce con un colpo di suola dell’ex Brindisi che anticipa Baietti e firma il vantaggio con la decima rete stagionale. La Fidelis Andria si riversa completamente in attacco e il Nardò può beneficiare di ampie praterie in ripartenza. Al minuto 83 Ciracì ci prova con una conclusione dal limite dell’area, il pallone sfiora il palo. Nel finale occasione per gli ospiti con un tiro a giro di Strambelli, pallone a lato. All’ultimo secondo lo stesso Strambelli va al cross da sinistra, Donida in proiezione offensiva stacca alto sulla traversa. triplice fischio e inizio della festa per il Nardò che strappa il pass per la finale playoff in programma domenica 19 maggio al “Tursi” di Martina Franca.

SERIE D – Girone H: risultati

Playoff

Martina-Casarano 3-0

Nardò-Fidelis Andria 1-0.

Playout

Angri-Gallipoli 2-0

Promossa in Serie C: Altamura

Retrocesse in Eccellenza: Gallipoli, Barletta, Bitonto e Santa Maria Cilento

(Photo credits: @Massimo Coribello)