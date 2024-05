È il giorno di Lecce-Udinese, le probabili formazioni della sfida tra salentini e friulani

Dopo la salvezza ottenuta sabato sera senza giocare a causa delle sconfitte del Frosinone e del Cagliari, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.

La compagine friulana è ancora in piena lotta per non retrocedere, per gli uomini di Fabio Cannavaro, quindi, questa sera ci sarà una ghiotta occasione, visto che, in caso di successo, avrebbero la possibilità di staccarsi dal terz’ultimo posto e raggiungere il Cagliari, ma il Lecce visto in queste ultime giornate sembra proprio non volersi accontentare mai.

Qui Lecce

In occasione della sfida contro i ragazzi dell’ex Campione del Mondo, mister Luca Gotti si vede costretto a fare a meno di Piccoli squalificato e Sansone con problemi fisici, l’allenatore veneto, quindi, potrebbe cambiare modulo e giocare con un 4-2-3-1 con il ritorno di Almqvist dall’inizio.

Qui Udinese

I bianconeri, invece, devono fare i conti con Pereyra e Giannetti non in perfetta forma, ma ritrovano dopo la squalifica Perez e Payero.

Le probabili formazioni

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Ramadani, Blin; Dorgu, Oudin, Almqvist; Krstovic. All. Gotti.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Samardzic, Success; Lucca. All. Cannavaro.

Arbitro: Massa di Imperia.

Calcio d’inizio alle 18.30, diretta della partita su Dazn