Campionato Primavera, Cagliari-Lecce 1-1. Apre Ylmaz poi i salentini subiscono il pari di Bolzan

Al Crai Sport Center di Assemini, da tutti conosciuto come Asseminello, la sfida tra il Lecce di Coppitelli e il Cagliari di Pisacane nel campionato Primavera 1 finisce con un pareggio per 1 a 1. A Ylmaz risponde Bolzan e così sardi e salentini si dividono la posta in palio in una partita molto tattica in cui non si trovavano gli spazi necessari per trovare il gol vittoria. Il Lecce raggiunge quota 36, posizione che lo fa stare tranquillo in chiave salvezza ma non dà alcuna speranza di play off a tre giornate dalla fine.

Le formazioni iniziali

Il Lecce scende in campo con Leone in porta, Minerva sulla destra, Addo sulla sinistra, Esposito e Pacia centrali, Mc Jannet – Samek – Ylmaz al centrocampo ed Helm – Burnete – Daka in attacco.

Il Cagliari di Pisacane si oppone con in porta Auseklis, in difesa Arba – Cogoni – Franke – Idrissi, a centrocampo Conti – Malfitano – Balde, in attacco Simonetta – Bolzan – Vinciguerra.

Primo tempo

Il Lecce passa subito in vantaggio al 6′ con una punizione magica di Ylmaz che sorprende il portiere lettone Auseklis sulla sua destra. Ma poi i salentini si eclissano, non spingono, preferiscono giocare di rimessa. I sardi, tuttavia, non danno spazi, prendono campo e prima pareggiano con Bolzan al 27′, poi si divorano il vantaggio con Vincinguerra mentre Simonetta, prima dell’ammonizione, e Idrissi per tutta la prima frazione, danno sempre qualche grattacapo al reparto arretrato di Coppitelli. Sul gol del pareggio del centravanti di Pisacane pesano certamente le responsabilità dei centrali giallorossi che non chiudono a dovere e lasciano libero Bolzan.

Secondo tempo

Nella ripresa entra subito Winkelmann al posto dell’impalpabile Helm, che non ha lasciato traccia nella partita. Il Lecce con Daka e Mc Jannet ci prova ma mai in maniera convinta. La partita si gioca senza sussulti. All’82’ annullato agli isolani il gol di Vinciguerra. Poi la girandola dei cambi addormenta la partita.

Il 4 maggio, alle 15.00, al Deghi Center di San Pietro in Lama il Lecce sfiderà il Milan Primavera di Ignazio Abate.

Pagelle

Leone: 6

Minerva: 6

dal 69′ Davis: 6

Esposito: 6

Pacia: 6

Addo: 6,5

Mc Jannet: 6,5

dall’84’ Agrimi: s.v.

Samek: 6

Ylmaz: 6,5

dall’89’ Casciano: s.v.

Helm: 5

dal 46′ Winkemann: 6

Burnete: 6

Daka: 6