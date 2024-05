Partito il conto alla rovescia per Lecce-Udinese, in vendita gli ultimi biglietti disponibili

Una vittoria regalerebbe la matematica salvezza e per questo i supporter hanno deciso di accorrere numerosi per sostenere capitan Blin e compagni per quello che potrebbe essere l’ultimo atto della stagione in corso.

A Lecce è partito il conto alla rovescia perla serata del 13 maggio, quando, sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, i giallorossi di mister Luca Gotti scenderanno in campo nella sfida che li vedrà opposti all’Udinese.

L’impianto sportivo del capoluogo, nel corso del Campionato, è sempre stato affollatissimo di tifosi, ma quella di lunedì sarà una gara particolare, nella quale si prevede il tutto esaurito.

Per questo la società di “Via Colonnello Costadura”, fa sapere che a partire dalle ore 16.00 di mercoledì 8 maggio saranno messi in vendita sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati) i biglietti dei posti “a ridotta visibilità” di tutti i settori dello stadio (a eccezione della Curva Nord).

Ma non solo, il sodalizio salentino vista la cospicua affluenza di pubblico, raccomanda di raggiungere lo stadio con congruo anticipo (almeno 90’ prima dell’inizio della partita), l’apertura dei cancelli è prevista alle ore 16:30; prediligere il servizio di trasporto pubblico “Stadio in Bus”, con fermata all’altezza della rotatoria Via Carlo Leo/S.P 364 Lecce – San Cataldo, attivo a partire dalle ore 15:30 e infine utilizzare le aree parcheggio presenti presso Piazza Madre Teresa di Calcutta, l’area mercato settimanale Via Bari e largo Settelacquare con Uscita 8 Tangenziale Est (indicazioni Mercato ortofrutticolo).