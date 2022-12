Italian Football Awards, U.S. Lecce incoronata migliore squadra della passata stagione

L’Unione Sportiva Lecce, migliore squadra della passata stagione all’Ifa, l’Italian Football Awards.

Non solo vittorie sul terreno di gioco, ma anche premi e riconoscimenti, frutto, senza ombra di dubbi dei successi conseguiti, per il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”.

Nello specicifico al numero uno della società giallorossa, Saverio Sticchi Damiani è stato conferito il Best Award quale “Miglior Presidente dell’anno”; stesso discorso per il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino, incoronato miglior uomo mercato dello scorso campionato.

Ma non finisce qui: al tecnico Marco Baroni il premio di “Miglior allenatore”; a Federico Baschirotto il titolo di miglior difensore nella top 11 della passata stagione, selezione della quale fa parte per i meriti sportivi raggiunti con la maglia del Lecce anche Fabio Lucioni, mentre a Massimo Coda è andato il riconoscimento come “miglior attaccante della Serie B 21/22”.

I premi verranno consegnati lunedì 19 dicembre nel corso della serata di gala del Festival del Calcio Italiano, durante il quale saranno premiati i migliori atleti del calcio e dirigenti sportivi della stagione calcistica 2021/2022. L’evento si svolgerà presso l’Araba Fenice Hotel & Resort ad Altavilla Silentina in provincia di Salerno.