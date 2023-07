Lo stadio “Bianco” si rifà il look, partiti i lavori di rifacimento del terreno di gioco

Firmato il verbale di consegna ai lavori e oggi al via gli interventi. Sono iniziati ufficialmente i lavori di rifacimento del terreno di gioco dello stadio comunale “Antonio Bianco”. Con un importo 645 mila euro, 635 ottenuti dal credito cui si sommano 10 mila da fondi di bilancio, il Comune di Gallipoli, dopo aver ottenuto il finanziamento grazie al credito sportivo, è ora all’opera per rendere omologabile e funzionale la struttura sportiva.

L’intervento prevede non solo il rifacimento del manto erboso ma anche l’adeguamento delle tribune con pitturazione e aggiunta di seggiolini, degli spogliatoi, delle panchine e di altri spazi presenti nella struttura. Sono previste infatti migliorie su tutto l’impianto di gioco.

“Come ben noto, da anni si necessitava di un intervento importante per garantire la pratica agonistica e perciò il rifacimento si è reso tanto necessario quanto urgente. Abbiamo atteso il termine del campionato e, come stabilito, abbiamo dato il via ai lavori. Intendo però chiarire la questione perché lo devo ai miei concittadini: il contratto per l’avvio dei lavori è stato firmato lo scorso maggio per cui la ditta aveva la possibilità imminente di iniziare”, ha affermato l’assessore ai Lavori Pubblici e allo Sport Riccardo Cuppone.

“Come noto però, la stagione calcistica si è allungata e questo ha comportato uno slittamento dell’avvio degli stessi, arrivando così al 3 luglio – ha proseguito. A partire da questa data sono iniziati, nello specifico, i lavori di carotaggio delle varie zone dello stadio per verificare il reale stato del fondo e del manto erboso. Una valutazione opportuna e necessaria per capire se effettivamente fosse completamente da rifare o meno tutto il substrato. La risposta, in tale direzione, è giunta solo tre giorni fa: occorre procedere con il rifacimento completo poiché il manto è compresso in più parti. Stiamo anche valutando se intervenire ulteriormente dal punto di vista economico nelle prossime settimane, con altri lavori per migliorare l’impianto di illuminazione e altre aree. Abbiamo mantenuto la promessa e questo è quanto: il cronoprogramma prevede un intervento di 120 giorni di lavoro e pertanto siamo consapevoli che qualche partita si dovrà svolgere al di fuori del nostro stadio, ma vigileremo sul rispetto delle tempistiche”.