Il Lecce e Lorenzo Venuti si riabbracciano, l’esterno destro torna nel Salento

Per un esterno destro che va via, Tommaso Cassandro, un altro ne arriva.

Lorenzo Venuti è nuovamente un calciatore del Lecce, il terzino destro classe ’95, giunto a parametro zero, ha siglato un contratto che lo legherà al sodalizio di “Via Colonnello Costadura” della durata di due anni con opzione per il terzo.

La sua, è la seconda esperienza nel Salento, con 33 presenze e due gol, infatti, è stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che, nella stagione 2018/2019, riportò, con in panchina Fabio Liverani, il Lecce nel Massimo Campionato. A fine stagione, l’allora Direttore Sportivo Mauro Meluso, cercò di acquisirlo a titolo definitivo, ma i viola vollero che rientrasse in Toscana.

Intanto proseguono le trattative di calciomercato, per quel che riguarda gli arrivi, si cerca un portiere, fermo restando l’interesse per Sepe e Dragowski, Corvino e Trinchera starebbero lavorando a un clamoroso ritorno, quello di Wladimiro Falcone, ma la trattativa e tutt’altro che semplice. Con lui si cerca di riportare in giallorosso anche Oudin. Novità delle ultime ore per quel che riguarda l’attacco, è il nome di Shomurodov di proprietà della Roma che lo avrebbe proposto proprio al Lecce.

Per quel che riguarda le cessioni, poi, sono tanti i calciatori che rientrano dai prestiti e che non fanno parte del progetto tecnico per la prossima stagione, nello specifico si tratta di Rodriguez, Listkowski e Bjorkengren e Monterisi e insieme a loro c’è anche Helgason per i quali si cercherà una nuova collocazione.