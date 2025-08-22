Lecce, arriva Jamil Siebert. Chiamato a sostituire Federico Baschirotto

Il Lecce ha trovato il sostituto di Federico Baschirotto, si tratta di Jamil Siebert, tedesco classe 2002 proveniente dal Fortuna Dusseldorf e Nazionale Under-21 della Germania.
La società di “Via Costadura” regala, quindi, un nuovo difensore centrale a mister Eusebio Di Francesco.
Manca solo l’ufficialità, ma ormai è fatta. Il calciatore, infatti, è atterrato nel Salento nella serata di ieri per poi sottoporsi alle visite mediche, poi, la firma del contratto.
Risolta la questione difesa, adesso sarà il momento di trovare un valido sostituto di Nikola Krstovic, ceduto in settimana all’Atalanta.
