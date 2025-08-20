Krstovic lascia il Salento e va all’Atalanta, gli orobici superano la concorrenza della Roma

Fino a qualche giorno fa sembrava dovesse accasarsi a Roma, alla corte di Giampiero Gasperini, ma il club capitolino, prima di acquistarlo, avrebbe dovuto cedere Dobvyk, così, in attesa di trovare un acquirente per la punta ucraina, l’Atalanta ha messo la freccia e superato la società americana.
Nikola Krstovic lascia il Salento, dopo due anni, l’attaccante montenegrino saluta i giallorossi e si accasa alla formazione orobica, che non ha mai nascosto l’interesse per lui.
L’accordo è stato raggiunto nella serata di ieri, sulla base di una cifra di 25 milioni di euro più bonus che andranno nelle casse del sodalizio di “Via Colonnello Costadura”.
Pantaleo Corvino realizza, così, una nuova plusvalenza, l’ennesima, dopo quelle di Julmand, Gendrey e Dorgu. Krstovic, infatti, era stato prelevato da Dunajska Streda, per una cifra di poco inferiore ai quattro milioni.
A breve dovrebbe sottoporsi alle visite mediche e poi firmare il contratto.
Per il suo sostituto, si fa il nome di Nikola Stulic, attaccante serbo di 23 anni dello Charleroi, club della Serie A belga, che ha segnato un gol nelle prime tre giornate della Serie A belga.