Lecce, Corvino serve il primo colpo. Dalla Fiorentina arriva Maleh

È atterrato nel Salento questa mattina, poi, nel pomeriggio, le visite mediche e successivamente, appuntamento in società per la firma del contratto.

Youssef Maleh, centrocampista italo-marocchino classe ’98 è un calciatore del Lecce.

Con il suo arrivo, Pantaleo Corvino a poche ore dall’apertura ufficiale del calciomercato, piazza il primo colpo, assicurando a mister Marco Baroni un rinforzo per la mediana.

Nato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, esordisce tra i professionisti, in Serie C, a gennaio 2018 con la maglia del Ravenna. Acquistato a fine anno dal Venezia, viene lasciato un altro anno in Romagna per trasferirsi in “Laguna” nel campionato successivo. Qui disputa due campionati, viene ingaggiato dalla Fiorentina, che lo fa rimanere a Venezia per un altro Campionato. Approda in riva all’Arno nella stagione 2021/2022 e gioca titolare sin da subito, qui totalizza 28 presenze e 2 gol. Nel campionato in corso, sono 7 le presenze tra le file dei viola.

Ha totalizzato 5 presenze e una marcatura con la Nazionale Under 21 italiana, per poi lasciare la maglia azzurra e accettare la convocazione da parte del Marocco.