Nuovo arrivo in casa giallorossa. Ufficiale, Hamza Rafia è un calciatore del Lecce

Piano piano, passo dopo passo, il Lecce della nuova stagione inizia a prendere forma.

Nella giornata di ieri avevamo parlato dell’interesse del sodalizio di “Via Costadura” per il calciatore franco-tunisino Hamza Rafia e che gli uomini di mercato salentini erano a un passo dall’ingaggio.

Detto fatto!!! Poco meno di 24 ore dopo, è arrivato l’annuncio ufficiale. Il giocatore ex Juve è stato acquistato a titolo definitivo dal Pescara e ha sottoscritto un contratto di tre anni, con opzione per le due stagioni successive.

Classe 1999, trequartista, dopo l’esperienza con l’Olympique Lione, è stato acquistato nel 2019 dalla Juventus, ha giocato nell’Under 23 della compagine sabauda, conquistando una Coppa Italia di Serie C, nel 2021 l’allora tecnico della prima squadra Andrea Pirlo lo fa esordire nella gara di Coppa Italia con il Genoa, nel corso della quale segna anche un gol. poi i prestiti a Standard Liegi e Cremonese, infine, nel gennaio 2023 l’acquisto a titolo definitivo da parte del Pescara in Serie C, con cui ha collezionato 12 presenze.

Rafia si sottoporrà questa mattina alle visite mediche a Verona, per poi raggiungere i compagni nel ritiro di Folgaria.