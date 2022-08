Samuel Umtiti è un calciatore del Lecce, arriva l’ufficialità. Adesso si aspetta Pezzella

Samuel Umtiti, difensore centrale francese, campione del Mondo 2018 con la Nazionale Transalpina, è un nuovo calciatore del Lecce.

La trattativa uscita allo scoperto la settimana scorsa e confermata dal Responsabile dell’Area Tecnica Giallorossa, Pantaleo Corvino, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’esterno Banda, si è conclusa e nel migliore dei modi per il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”.

Il calciatore arriverà nel Salento nella serata di oggi per sottoporsi alle visite mediche ed è stato acquisito con la formula del prestito secco e l’ingaggio pagato dalla società blaugrana.

Cavaliere dell’Ordine della Legion d’Onore, massima onorificenza francese nel corso della sua carriera oltre al Mondiale 2018 con i “Bleu”, ha conquistato lo stesso trofeo con l’Under 20, con le squadre di club annovera nel suo palmares una Coppa di Francia e una Supercoppa francesce con l’Olympique Lione; due campionati spagnoli, tre coppe di Spagna e due supercoppe di Spagna con il Barcellona.

L’annuncio dell’acquisizione è giunto con un comunicato stampa ufficiale del Lecce: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Umtiti dal FC Barcellona.

Il difensore francese campione del mondo nel 2018 arriverà verso le ore 20 per sostenere le visite mediche”.

Dopo Causio, Pasculli e Oddo, è il quarto Campione del Mondo che vestirà la casacca dei salentini.

Adesso, rinforzato il reparto centrale, i responsabili del mercato giallorosso sono al lavoro per trovare un esterno sinistro che prenda il posto di Frabotta che non ha convinto ed è in procinto di tornate alla Juventus. Il primo nome sulla lista è quello di Pezzella del Parma, per il quale la trattativa sembrerebbe in fase avviata e a un passo dalla chiusura.