Lecce, vicino il colpo in attacco: in arrivo l’argentino Pizzini. Dubickas va al Piacenza

Pantaleo Corvino avrebbe messo gli occhi su Francisco Pizzini, esterno offensivo del ’93 di chiare origini italiane e pertanto tesserabile come comunitario. Attualmente di proprietà dell’Independiente, storico club argentino, nell’ultimo anno ha vestito i colori del Defensa y Justicia, disputando match anche di Copa Libertadores (la Champions del Sud America). Il calciatore argentino dovrebbe sbarcare a titolo definitivo in Salento nei prossimi giorni, infatti mancherebbero gli ultimi dettagli per legare l’attaccante esterno alla società del presidente Sticchi Damiani.

Arrivo, questo, che permetterebbe la cessione a titolo definitivo con diritto di prelazione unilaterale dell’attaccante Edgaras Dubickas al Piacenza in serie C.

Sulle fasce difensive invece, con Calderoni dato come probabile partente e Zuta-Vera che non danno grandi garanzie, il Lecce sarebbe sul mercato per cercare anche in quel ruolo qualcuno da affiancare al giovane palermitano Antonino Gallo. Si parla di un interessamento per Alessandro Tripaldelli, difensore classe 1999 del Cagliari con tanta Nazionale giovanile alle spalle. Tuttavia il terzino ha molte richieste anche in A, con il Venezia che sembrerebbe averlo messo già nel mirino.

Prolungato nei giorni scorsi il contratto di Marco Bleve, il portiere leccese vestirà la maglia giallorossa ancora per un anno cercando di ritagliarsi un po’ di spazio e giocarsi le sue chance alle spalle del titolare.

Ufficiale, in ottica Primavera 1, l’arrivo a titolo definitivo dell’esterno offensivo finlandese classe 2003 Henri Salomaa dal club Helsingin (HJK).