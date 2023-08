Bjorkengren a un passo dalla cessione, autorizzate le visite mediche con il Randers FC

John Bjorkengren è a un passo dal lasciare il Salento. Il centrocampista svedese classe ’98, è a un passo dall’accasarsi al club danese del Randers FC. La trattativa a un passo dalla chiusura, ha fatto sì che la società di “Via Colonnello Costadura” concedesse al calciatore il via libera per svolgere le visite mediche presso la nuova squadra.

Arrivato a Lecce nell’ottobre 2020, con la maglia giallorossa ha esordito 16 ottobre 2020, venendo schierato come titolare nella partita persa in casa del Brescia per 3-0, e ha segnato il primo gol il 9 febbraio 2021, nella gara casalinga pareggiata per 2-2 in casa contro il Brescia.

Nella stagione seguente ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie B, anche se schierato poco da mister Baroni, ma è stato escluso dalla rosa della prima squadra nel torneo seguente. Nel gennaio 2022 il trasferimento al Brescia, ma nonostante le 17 presenze, non ha impedito la retrocessione delle rondinelle.

Intanto si conoscono i dettagli del contratto di Ylber Ramadani, che ha sottoscritto un accordo della durata di tre anni con opzione per il successivo.

Infine, nel primo giorno di vendita libera, la campagna abbonamenti registra oltre 16mila tessere sottoscritte.