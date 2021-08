Liam Henderson a un passo dall’Empoli e la Triestina vuole Riccardi

Proseguono le trattative di mercato in casa giallorossa. In questi ultimi giorni il Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e il Direttore Sportivo Stefano Trinchera, sono impegnati più che altro in operazione riguardanti la cessione di quei calciatori, che naturalmente verranno sostituiti da altri, che non rientrano nei piani della società, oppure che hanno chiesto la cessione.

Così, dopo l’ufficializzazione nella mattinata di oggi, del passaggio – in prestito – di Sergio Maselli al Foggia di Zeman, solo ed esclusivamente per fare sì che possa giocare con continuità e maturare tecnicamente, altre due cessioni – questa volta a titolo definitivo – si stanno concretizzando.

La prima è quella riguardante Liam Henderson. Sembrerebbe a un passo il ritorno dello scozzese, il calciatore molto utilizzato nella scorsa stagione da mister Corini (38 presenze condite da tre gol), spesso in posizione di trequartista, all’Empoli, squadra da cui era stato prelevato dai giallorossi e perché ciò si concretizzi, la società toscana sarebbe pronta a mettere sul piatto 1,5 milioni di euro. Il calciatore questa sera lascerà il Salento, per sottoporsi alle visite mediche.

Altro calciatore con le valigie pronte è il centrale di difesa Davide Riccardi. Arrivato nella stagione 2017/2018 dal Verona, nell’anno della promozione che ha sancito il ritorno in B, era diventato una dei perni della difesa, prima di subire un lungo infortunio. A gennaio dello scorso anno ha prolungato fino al 2022 con il sodalizio di “Via Costadura”, per essere ceduto prima al Venezia e poi al Catanzaro in prestito. Questa volta, ripetiamo, si tratterebbe di una cessione a titolo definitivo.

Infine sono stati ceduti in prestito due ragazzi del Settore Giovanile, si tratta di Antonino Viola, portiere classe 2003 e Francesco Ancora, esterno offensivo pari età, che si accasano rispettivamente all’A.S.D Molfetta e alla Virtus Matino, entrambe compagni di Serie D.