Lecce, ceduto Maselli. Va a fare esperienza nel Foggia di Zeman

Sul suo futuro il Direttore dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino è stato chiaro sin dall’inizio del calciomercato: “Maselli è in uscita, vogliamo che giochi con continuità”.

Che la società puntasse fortemente su di lui non c’è mai stato dubbio alcuno, diverse, infatti, sono state le presenze del 20enne centrocampista di Putignano durante lo scorso torneo.

A tutti sono rimaste impresse le sue lacrime dopo Pescara-Lecce, gara nella quale, da un calcio di punizione per un fallo commesso da lui, la compagine abruzzese giunse al pareggio nei secondi finali. Ciononostante, ripetiamo, la fiducia del sodalizio di “Via Archimede Costadura”, non è mai venuta meno al punto che, dopo la sfortunata parentesi in terra adriatica, gli arrivò una telefonata del Presidente Sticchi Damiani che lo rincuorò.

Da oggi Sergio Maselli non è più, almeno per il momento, un calciatore del Lecce. Con una nota ufficiale, infatti, il club ha annunciato la sua cessione in prestito al Foggia di Zdenek Zeman che milita nel Girone C del Campionato di Serie C. Il ragazzo scende di categoria, ma siamo certi che per lui si tratti solo di un arrivederci temporaneo.

Con la sua cessione proseguono le trattative in uscita dei giallorossi, si cerca una sistemazione per un portiere, un esterno difensivo, tre centrali e due esterni offensivi. Riguardo alle entrate dovrebbero arrivare, invece, un difensore centrale o due e questo dipende dalle valutazioni del mister riguardo Monterisi e stesso discorso vale per Vera; inoltre arriveranno due esterni offensivi e un terzo attaccante.

Riguardo ai nuovi acquisti, anche in questo caso Corvino è stato chiaro: “Quel che è certo è che non tessereremo calciatori ex Chievo, perché anche se sono ingaggiati a parametro zero, ci sono da pagare le commissioni al procuratore a nella maggior parte dei casi si chiede un ingaggio elevato e noi non vogliamo alterare gli equilibri”.