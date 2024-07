Lecce, presentato Filip Marchwiński: “Felice di essere qui. Non vedo l’ora di giocare”

“Ci ritroviamo per la presentazione di un nuovo calciatore in arrivo, Filip Marchwiński è un centrocampista classe 2002, ha firmato un contratto di quattro anni con opzione per il quinto. Crediamo molto in lui sia per quel che riguarda il presente che per il futuro del club, è un centrocampista completo, bravo a lavorare tra la mediana e la prima punta. Per noi è importante avere sempre tre centrocampisti, poi, ognuno ha le sue caratteristiche. Crediamo di aver arricchito ancora di più il nostro centrocampo con lui e Pierret”, con queste parole il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa Pantaleo Corvino ha commentato l’arrivo di Filip Marchwiński, nuovo acquisto della società di “Via Colonnello Costadura”

“Sono un centrocampista con propensione offensiva, ma posso aiutare in fase difensiva, so stare anche dietro le punte. Sono destro, ma posso utilizzare anche il sinistro, sono forte anche nel gioco aereo”, sono state le prime parole da calciatore dei salentini.

Interessamento del Bologna

“Sono stato attenzionato dal Bologna, però ho lasciato che il mio agente svolgesse le trattative. Adesso sono qui, sono felice e non vedo l’ora di giocare”.

Serie A

“Ho giocato in Europa League, sono arrivato ai quarti di Conference e ho incontrato la Fiorentina. Devo migliorare l’intensità sul campo, so che in Serie A i calciatori corrono tanto. Ho avuto modo di conoscere molti miei connazionali che giocano in Italia, Milik in particolare mi ha detto che nel massimo torneo c’è molto tecnica ed è difficile segnare, sono felice di aver scelto questo campionato”.

Modelli

“Mi ispiro a molti calciatori, quando ero piccolo guardavo su YouTube i filmati di diversi giocatori, tra loro Pogba che mi piace nei movimenti”.

Ruolo

“In passato ho giocato in attacco, mi piace giocare in quel ruolo, ma sono qui per fare il centrocampista offensivo o il trequartista e per aiutare i miei compagni”.

Lecce

“So che il Lecce giocherà per la terza stagione in A e anche quest’anno l’obiettivo sarà mantenere la categoria, sono stato accolto molto calorosamente e i tifosi che ho incontrato hanno voluto subito che facessi una foto con loro. La città è bellissima e spero nei prossimi mesi di conoscerla meglio”.

Preparazione

“Il campionato polacco è già iniziato, mi sono allenato con la mia ex squadra per quattro settimane e da domani inizierò a farlo con il Lecce. So che manca poco all’inizio del torneo, ma mi sento pronto”.

Videochiamate con Corvino

“Dopo le videochiamate con il Direttore Corvino io e il mio agente ci siamo convinti a venire qui nel Salento, abbiamo preso subito un aereo e abbiamo firmato il contratto”.

Numero di maglia

“Il primo numero della mia carriera è stato il 36 e se Oudin sceglierà ancora il 10, indosserò quello, ma devo ancora decidere e lo farò insieme al team manager Claudio Vino”.