I giallorossi rinforzano la difesa e puntano su una vecchia conoscenza, preso Andrea Rispoli

A pochi giorni dal debutto ufficiale in Coppa Italia, prosegue la preparazione dei giallorossi in vista della stagione che si accinge a prendere il via.

Preparazione che non vede solamente i ragazzi di mister Fabio Liverani correre e sudare in estenuanti allenamenti per farsi trovare pronti fisicamente al via, ma anche dal punto di vista dell’allestimento della rosa da consegnare al tecnico romano.

Per questo, allo scopo di rafforzare ulteriormente la compagine salentina, il direttore sportivo, Mauro Meluso, ha messo a segno un colpo per il reparto arretrato.

Manca solo l’ufficialità ma, per la corsia destra di difesa è stato ingaggiato l’esterno, Andrea Rispoli. Il terzino, svincolato, è una vecchia conoscenza, in quanto, ha vestito la maglia giallorossa nella stagione 2010/2011.

Andrea Rispoli

30enne di Cava de’ Tirreni, cresciuto nella scuola calcio “Alba Cavese” e nelle giovanili del Brescia, esordisce in Serie B con le rondinelle il 3 maggio 2008 nella trasferta vittoriosa contro il Modena.

Rimane nella compagine lombarda fino al 2010, quando viene ceduto in prestito al Lecce, la stagione successiva va alla Sampdoria. Gioca poi, nel Padova, nel Parma, nella Ternata e, negli anni successivi si accasa al Palermo, squadra con la quale ha giocato fino allo scorso campionato.