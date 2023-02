Calciomercato, il Lecce chiude con due acquisti in difesa. Ingaggiati Ceccaroni e Romagnoli

Viste le condizioni fisiche di Pongracic e Deermaku serviva come il pane, o forse di più, un difensore centrale, ma Corvino nel corso della conferenza stampa di presentazione di Cassandro lo scorso 18 gennaio era stato chiaro: “Siamo attenti sul mercato, ma non compriamo tanto per farlo e i marcatori al momento sono difficili da trovare”.

Sembrava una dichiarazione di resa, ma come sempre “Big Pantaleo”, l’asso del mercato di Vernole, ha stupito tutti e non ha lasciato, bensì ha raddoppiato.

La società di “Via Colonnello Costadura”, infatti, in queste ultimissime ore di mercato non ha ingaggiato un difensore centrale, ma ben due.

Il sodalizio salentino, infatti ha acquisito per il reparto arretrato Pietro Ceccaroni, classe ’95, proveniente dal Venezia, con la formula del prestito con diritto di riscatto che vanta 34 presenze nel massimo torneo.

Ma se l’acquisizione del calciatore spezzino era più che nell’aria, nessuno immaginava l’arrivo anche di Simone Romagnoli, cremonese del 1990 che di apparizioni in Serie A nel ha 57.

Adesso si dovrà vedere il destino di Alessandro Tuia, che si potrebbe accasare alla Reggina di Pippo Inzaghi, suo grande.

(In copertina Pietro Ceccaroni)