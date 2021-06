Lecce, fatta per Olivieri. L’attaccante in città per le visite mediche poi la firma

Dopo l’ingaggio del difensore ex Benevento Alessandro Tuia, un’altra operazione in entrata per i giallorossi praticamente conclusa: l’attaccante ex Empoli, Marco Olivieri che in mattinata, ha svolto le visite mediche di rito presso il centro BioLab di Cutrofiano, è atteso in sede per la firma del contratto.

Confermate, inoltre, le voci che arrivano dalla Francia inerenti la possibile chiusura della trattativa per il centrocampista mediano transalpino Alexis Blin classe ’96 proveniente dall’Amiens SC. Fari puntati anche sul difensore Brynjar Ingi Bjarnason, di proprietà del KA Akureyri. Dall’Islanda si parla di operazione ormai certa per il centrale difensivo classe 1999.

Inoltre, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i salentini starebbero concentrando i propri sforzi in particolar modo sull’attacco ed avrebbero in mente un doppio colpo in entrata dalla Danimarca: Wahid Faghir e Tobias Bech.

Il primo, 17 anni, gioca nei danesi del Vejle Boldklub (squadra della massima divisione danese), dove nell’ultima stagione ha messo a segno 5 gol in 22 presenze. Il secondo, diciannovenne, gioca invece nel Viborg, in seconda divisione, e, come l’altro, ha segnato 5 reti in 22 presenze.