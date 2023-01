Lecce, ingaggiato un terzino destro, dal Cittadella arriva Tommaso Cassandro

Il Direttore Sportivo Stefano Trinchera, lo aveva annunciato a margine della presentazione di Maleh: “Con lo spostamento di Baschirotto al centro della difesa ci manca un uomo sulla corsia destra di difesa e cercheremo di prendere un terzino”.

Detto, fatto!!! A distanza di poco più di dieci giorni da quella dichiarazione, i giallorossi hanno ingaggiato l’esterno destro di difesa che dovrà alternarsi a Valentin Gendrey e la scelta è ricaduta sul classe 2000 Tommaso Cassandro, ingaggiato da Cittadella.

Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, con cui ha vinto un Torneo di Viareggio, nel 2019 passa in prestito al Novara in Serie C. Nel 2020 viene ceduto a titolo definitivo al Cittadella e il 30 aprile 2022 segna la prima rete in carriera, decidendo la partita di Serie B vinta per 1-0 contro il Brescia. Quest’anno con la casacca dei veneti ha collezionato 14 presenze. È laureato in Scienze motorie.

Il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, lo ha acquisito a titolo definitivo, con un contratto di tre anni con opzione per altri due.