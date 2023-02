Blin, “Non ci sono undici giocatori ma un gruppo. In gara penso sempre a dare il massimo”

“Ogni volta che segno, penso alla mia mamma e ho dedicato il gol a lei. Con l’Atalanta abbiamo fatto una bella vittoria e adesso sabato c’è il Sassuolo, stiamo facendo bene per essere una neopromossa, ma il campionato non è finito”, con queste parole il centrocampista francese Alexis Blin, commenta la sfida vittoriosa di sabato scorso a Bergamo ì, in una gara nella quale i giallorossi hanno concesso poco alla “Dea” e in cui, forse, lui ,ha sfoderato la migliore prestazione da quando è giunto nel Salento. .

Atteggiamento

“Non dobbiamo avere pressione, sappiano che abbiamo una partita importante da disputare sabato, ma se giochiamo come nelle ultime gare possiamo fare bene e non bisogna pensare al risultato”.

Il gol e l’esultanza

“Con il Milan sapevo di non aver toccato palla, mentre domenica il gol è stato mio e ho esultato”.

Il gruppo

“Secondo me abbiamo un gruppo di grandi giocatori e il mister decide chi fare giocare, lo abbiamo visto a Bergamo. Ceesay ha segnato, Tuia che non giocava da un po’ ha fatto una grande partita, non ci sono undici giocatori, ma un gruppo e anche quando cambiano gli interpreti non cambia nulla”.

Berardi e il Sassuolo

“Conosciamo la qualità di Berardi, ma non è solo giocatore forte nel Sassuolo, è una bella squadra che potrebbe essere tra le prime 10, sappiamo le difficoltà e dobbiamo giocare come sappiamo, dare il 100%, ma sono certo che con l’aiuto dei nostri tifosi possiamo disputare una grande sfida”.

La partita di Bergamo

“Non so se quella giocata a Bergamo sia stata la mia migliore partita. Ma in gara penso solo a dare tutto e se do il massimo sono contento, non è importante cosa si pensi, ma essere utile alla squadra”.

L’errore di Falcone

“Dopo il gol dell’Atalanta abbiamo avuto un po’ di paura, perché fino a quel momento non avevamo concesso nulla, ma dopo la rete abbiamo tenuto bene. Vladimiro Falcone ha sempre giocato belle gare e anche in questa ha fatto bene, l’errore lo ha fatto lui, ma lo avrebbero potuto compiere altri, deve stare tranquillo e pensare solo alla partita di sabato”.