Banda suona la carica, “Concentrato solo sul Lecce. Uniti e compatti per centrare l’obiettivo”

Domenica tornerà a disposizione, dopo aver scontato il turno di squalifica che lo ha tenuto fuori nella sfida salvezza contro lo Spezia. È il primo calciatore zambiano a giocare e ad andare a segno nel Campionato di Serie A e i suoi strappi sulla corsia sinistra, lasciano spesso sul posto i diretti marcatori, anche se, gli manca la zampata finale per fare gol.

Lamek Banda, però, nonostante la giovanissima età è diventato una colonna portante per il Lecce di Mister Marco Baroni e certamente, con il tempo e il lavoro, potrà sopperire a quelle mancanze, dovute, anche, alla poca esperienza.

“Mi sento bene fisicamente, da calciatore mi è mancato non essere presente nella partita contro lo Spezia”, ha affermato l’esterno zambiano.

Punti persi

“Abbiamo perso alcuni punti durante la stagione, ma sono certo che rimanendo uniti e compatti riusciremo a fare bene in queste ultime due sfide”.

Testa o condizione atletica?

“Per il rush finale, saranno importanti testa e condizioni atletica, sono rimaste due gare e bisognerà avere entrambi”.

Il gol

“In tutte le partite in cui potrò dare una mano darò il 100% per raggiungere gli obiettivi prefissati. Mi sto allenando molto per cercare di segnare di più, è la prima volta che affronto un campionato difficile come la A e spero di migliorarmi in questo. Tutti i miei compagni mi danno consigli su come finalizzare meglio. Penso che il momento per segnare di più arriverà, adesso, forse, mi manca un po’ di fortuna”.

Primo calciatore zambiano in Serie A

“Mi sono emozionato a essere il primo calciatore dello Zambia a giocare in Serie A e quando vado in Nazionale, mi chiedono tante cose su questo campionato, soprattutto quanto sia difficile”.

Gli insegnamenti

“Dall’esperienza in A ho imparato a dare sempre il massimo per aiutare i miei compagni”.

Lecce e il futuro

“Sono molto felice a Lecce e mi trovo bene, per adesso penso solo e fare bene qui. Poi, in futuro, si vedrà”.

Il Monza

“Il Monza è forte e ha una posizione alta in classifica, ma siamo concentrati solo su noi stessi per vincere e raggiungere l’obiettivo”.