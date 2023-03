Baschirotto, “Rammarico per la sconfitta con l’Inter, ma siamo pronti a ripartire. Non sono un assente di lusso”

“Quella contro l’Inter è stata una partita difficile e bisogna dare merito ai nerazzurri di averci messo in difficoltà, ma siamo pronti a riscattarci domenica con il Torino”, con queste parole Federico Baschirotto, assente nella gara di Milano perché squalificato, ma presente in tribuna per incitare i suoi compagni di squadra, commenta la sfida contro i ragazzi di Simone Inzaghi, nella quale i giallorossi sono stati messi letteralmente sotto dalla formazione meneghina, senza mai creare il minimo pericolo.

Errori commessi

“Gli errori ci stanno, non bisogna colpevolizzare il singolo, perché sono stati bravi anche loro a ripartire e noi non attenti”.

La sua assenza

“Non sono un assente di lusso, chi mi sostituisce dà il meglio, ognuno di noi è fondamentale per raggiungere l’obiettivo”.

Nazionale

“Non penso alla convocazione in Nazionale, il mio procuratore dice che quando non ci si pensa le cose arrivano. Adesso voglio solo focalizzarmi sul Lecce e dare il massimo”.

Premi

“È sempre bello ricevere un premio, ma lavoro per raggiungere con il Lecce l’obiettivo finale e fare bene in collettivo, perché, poi, arriva anche la soddisfazione personale”.

Rammarico per l’assenza a Milano

“C’è un po’ di rammarico per non aver giocato domenica. Quando sono stato ammonito contro il sassuolo, ho sofferto tanto, volevo giocare a ‘San Siro’, davanti a 80mila persone, era un sogno nel cassetto e sono rimasto male. Quello che ha causato l’ammonizione è sembrato un intervento in ritardo, ma non è stato così”.

Il Torino

“Abbiamo entusiasmo per scendere in campo domenica e conquistare il massimo risultato. Bisogna sempre guardare avanti e dentro noi stessi, non si diventa scarsi per una gara persa o fenomeni per una vinta, bisogna sempre avere il giusto equilibrio”.

La salvezza

“Adesso bisogna ripartire a mille per cercare di raggiungere il prima possibile l’obiettivo, le partite sono tante e anche i punti e bisogna affrontare ogni gara con entusiasmo”.