Di Francesco, “Salvezza il nostro Scudetto. Dispiace il divieto per la trasferta di Milano”

Gli è servito un po’ di tempo per “carburare”, ma dalla gara contro l’Atalanta, suo punto di svolta, ha inanellato una serie di prestazioni sugli scudi, che gli sono valse la continuità. E chissà se Federico Di Francesco, esterno d’attacco proveniente dall’Empoli, fosse stato sul terreno di gioco sabato scorso contro il Sassuolo la partita sarebbe andata diversamente, ma questo non si può sapere.

“Sicuramente ho sofferto tanto sabato, dalla tribuna la partita si vive con ansia perché non si può dare un contributo. Con il Sassuolo è stata una sconfitta che per certi versi fa male, perché meritavamo un pareggio, ma adesso cerchiamo di guardare le cose positive. Domenica giocheremo con l’Inter e speriamo di fare una buona prestazione. Penso non sia stato giusto vietare la trasferta, la aspettavano tutti i tifosi e speriamo che ci sia un dietro front nel corso di questa settimana”, ha affermato.

L’Inter

“Giocheremo contro fenomeni e dovremo comopiere una prestazione al 110% per fare risultato, è difficile, ma prepareremo al meglio questa sfida, l’attenzione dovrà essere massima e cercheremo di interpretare la gara come fatto con le altre grandi”.

Analogie con la scorsa stagione

“L’anno scorso con l’Empoli abbiamo fatto tanti punti nel girone di andata, ma in questo torneo andata e ritorno sono campionati differenti, bisogna ragionare partita dopo partita per fare punti e muovere la classifica. La salvezza è il nostro scudetto, prima era la nostra speranza, stiamo bene in classifica, ma mancano ancora tre mesi”.

L’andamento stagionale

“Il Verona che ha chiuso l’andata con cinque punti, nel ritorno ha conquistato vittorie importanti e ieri la Cremonese ha ottenuto il primo successo, noi a parte la gara con la Salernitana, abbiamo fatto sette punti in quattro partite e siamo in linea, ma bisogna continuare così, siamo umili e lavoratori”.

La stagione

“Sapevo che avrei dovuto lavorare come e più degli altri, anche se avevo molte presenze in A, mi sono impegnato molto in allenamento e messo nelle condizioni di poter giocare, ho faticato un po’ nel primo mese per i carichi di lavoro, poi ho colto l’opportunità con l’Atalanta e iniziato a giocare con continuità”.

L’atteggiamento dei compagni

“Un po’ tutti i compagni mi hanno colpito per l’atteggiamento mentale, ho giocato due anni alla Spal con Gabriel Strefezza e mi ha sempre dato l’impressione che avesse una grande mentalità e quando sono arrivato me ne ha dato conferma. Blin è lo stesso, un ragazzo che mi ha fatto una grandissima impressione, lo stesso vale per Gonzalez e spero possa avere una carriera importante. In tanti qui hanno un grande senso di appartenenza”.

Soglia salvezza

“Non pensiamo alla soglia salvezza, guardiamo al presente e ragioniamo gara dopo gara, stiamo bene in classifica, ma bisogna mantenere il posto e non fare calcoli e vedremo dove saremo a fine torneo”.

Il Salento

“Nel Salento mi trovo benissimo e anche i miei figli, Lecce ha un modo di vivere che mi piace e sono venuto tante volte in vacanza. Ho legato con tutti, ma frequento maggiormente Tuia, Strefezza e Gallo perché abbiamo figli della stessa età e questo facilita le abitudini”.