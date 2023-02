Parla Strefezza, il bomber giallorosso: “Cresciuti in maturità. Sogno la Premier, ma prima c’è il Lecce”

Con i suoi sette gol è il capocannoniere in Campionato del Lecce e, se si aggiunge quello in Coppa Italia con il Cittadella, si arriva a otto stagionali.

Dopo la scorsa stagione esaltante sul piano delle prestazioni e delle marcature, Gabriel Strefezza, esterno italo-brasiliano in forza alla compagine di mister Baroni, anche in questo Campionato sta sfoderando prestazioni eccellenti e anche grazie al suo apporto decisivo, i giallorossi stanno disputando un torneo che va al di là delle aspettative.

“Quella di Cremona è stata una vittoria troppo importante, venivamo da due sconfitte e ha portato serenità e tranquillità. Adesso siamo già con la testa alla Roma. Sarà una gara difficilissima”, ha affermato il bomber dei salentini.

Il gol più bello

“Il gol più bello da quando sono a Lecce? Mi sono piaciuti quello con la Salernitana della prima vittoria, ma anche la marcatura di sabato con il sinistro che non è il mio piede, ma penso che il più bello in assoluto sia quello dell’anno scorso a Buffon contro il Parma”.

Le prestazioni

“Siamo un gruppo e non giochiamo con un solo calciatore, stiamo facendo un grande campionato, ma c’è ancora tanto da lavorare. Do sempre il massimo per aiutare la squadra”.

Maturità

“Rispetto alla sfida di andata con i capitolini, siamo più maturi, più squadra e c’è serenità, abbiamo trovato un’identità di gioco, adesso proveremo a vincere anche con loro”.

Palle inattive

“Sappiamo che il punto forte della squadra di Mourinho sono le palle inattive e stiamo lavorando su questo, ci stiamo preparando bene”.

Nazionale

“Alla Nazionale non ci penso ancora, sono tranquillo e penso solo a giocare con il Lecce e a fare bene, il gol sta arrivando e spero di continuare così. Sono stato contento della convocazione dei miei compagni, se la mia deve arrivare, arriverà.”.

Crescita personale e campionati futuri

“Quest’anno ho lavorato tanto per migliorare, in tutti i reparti, fase difensiva compresa, ma spero di crescere ancora. Spero un giorno di poter giocare in Premier, è un sogno, ma sto bene in Italia a Lecce e in questo Campionato”.

Obiettivi con la moglie

“Con mia moglie ci poniamo alcuni obiettivi stagionali e quest’anno era quello di segnare 10 gol, nel ho siglati sette fino a ora, poi, se arriveranno gli altri sarò contento, ma adesso pensiamo solo alla salvezza”.