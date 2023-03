Gendrey, “Orgoglioso di aver vestito la maglia del mio Paese. Adesso sono concentrato solo sul Lecce”

Dopo due settimane di stop dovuto agli impegni delle nazionali, in questo fine settimana si torna a calcare i terreni di gioco degli stadi italiani per la ripresa dei campionati, con i giallorossi di mister Marco Baroni, che saranno impegnati lunedì pomeriggio nella sfida che li vedrà opposti all’Empoli in trasferta.

“Sono tornato ieri, rappresentare il mio Paese è stato un orgoglio, era un obiettivo personale, ma ora sono concentrato sul Lecce e sulla partita con l’Empoli, la squadra ha lavorato per la gara molto bene e siamo pronti”, ha affermato l’esterno destro di difesa Valentin Gendrey, impegnato in questo periodo di pausa con la maglia dell’Under 21 dl suo Paese.

Stanchezza

“Abbiamo giocato alcune partite faticose come quella con la Fiorentina, nella quale sono uscito per crampi, ma adesso mi sento bene”.

La Nazionale

“Il commissario tecnico dell’Under 21 mi ha detto che gli piace la fase tattica italiana, soprattutto per quel che riguarda la difesa a quattro e questo è importante, perché, giocando poco insieme questo si conoscono meglio i movimenti”

Gli errori

“Dobbiamo fare meno errori possibili, essere concentrati su tutte le fasi di gioco e sempre uniti”.

L’assenza di Umtiti

“Lunedì mancherà Umtiti, è un calciatore importante, ma chi lo sostituirà farà bene come accaduto in altre occasioni, non sono preoccupato”.

Cassandro

“Sono contento per l’esordio di Cassandro, siamo un gruppo unito e poi la concorrenza serve per crescere e migliorare”.

I tifosi

“I tifosi sono sempre importanti, anche quando vado in giro per la città, mi piace parlare con loro, perché ci seguono e ci sostengono sempre e questo è importante per noi”.

Il gol

“Fare gol è importante, ma non prenderli di più. Se poi segno sono contento ma, ripeto il mio primo obiettivo è fare in modo che gli avversari non segnino”.