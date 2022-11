Lecce, parla il capitano: “Lavoriamo per migliorarci. Il sostegno del pubblico fondamentale”

“Non riesco a spiegare quello che sia accaduto durante le ultime gare, certamente non abbiamo fatto bene come nelle prime, ma stiamo lavorando per migliorarci”, con queste parole il centrocampista Morten Hjulmand, capitano dei giallorossi, commenta le ultime partite, dove, i giallorossi, hanno fatto nettamente un passo indietro rispetto a due settimane fa, dove, nonostante i risultati non abbiano dato pienamente ragione, la compagine salentina aveva fornito buone prestazioni dal punto di vista del gioco.

Capitano e ruolo

“Essere il capitano dei giallorossi per me è motivo di orgoglio. Il mio pensiero è solo quello di giocare, poi, spetta al mister decidere il ruolo, per quel che mi riguarda mi metto totalmente a sua disposizione”.

Difesa e attacco

“Stiamo facendo bene la fase difensiva, ma dobbiamo migliorare in attacco, perché tiriamo poco in porta”.

Il Mondiale

Lunedì il Commissario tecnico farà le convocazioni per il Mondiale, non so se verrò chiamato, ma adesso il mio solo pensiero è rivolto all’Udinese”.

L’Udinese

“Con i friulani penso ci sarà la possibilità di fare una buona partita. Loro giocano con un 3-5-2 e sono molto determinati”.

Il pubblico

“Siamo molto contenti del sostegno del nostro pubblico, è necessario, solo con loro possiamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti”.

Gli arbitri

“Ho un buon rapporto con gli arbitri e ci vado a parlare spesso. Purtroppo, durante il Campionato sono stati molti gli errori a nostro sfavore. A ogni modo penso solo a fare il calciatore e non devo essere io a giudicarli”.