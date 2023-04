Falcone, “Primi a essere dispiaciuti per questo momento. Tornare a segnare può sbloccarci”

Nonostante il pessimo periodo di forma che la squadra giallorossa sta attraversando, con cinque sconfitte in altrettante gare, condite dalla mancanza di gol e tiri fatti, incapacità di reagire e gioco praticamente inesistente, Vladimiro Falcone, si è sempre confermato uno dei migliori in campo e anche lunedì sera, nella sfida persa contro l’Empoli, la sua è stata la migliore prestazione, con interventi miracolosi che hanno scongiurato un passivo peggiore.

Fresco di convocazione in Nazionale è toccato a lui, questa mattina, analizzare il momento che vivono i salentini.

“Sono molto soddisfatto per la convocazione in Nazionale, non l’aspettavo e ringrazio il Lecce per l’opportunità, è stato solo grazie alle società se ho avuto questa occasione. I tifosi, in questo momento, forse pensano che la squadra non ci sia e abbia un po’ mollato, ma assicuro che non è così, andiamo sempre a tremila in allenamento, in partita stiamo mancando e siamo i primi a essere dispiaciuti soprattutto per loro, dobbiamo uscire il prima possibile e speriamo che già da venerdì torneremo a fare punti”, ha affermato l’estremo difensore romano.

Il Napoli

“Con Meret non abbiamo parlato della partita, ma ci abbiamo scherzato su. Il Napoli sta facendo un grandissimo Campionato e gioca il miglior calcio in Europa, abbiamo dimostrato che con le big ce la possiamo, daremo il 110% e vedremo alla fine chi la spunterà”.

Rosa giovane

“Secondo me l’età non conta, abbiamo giovani bravi e intelligenti, l’esperienza serve, ma nello spogliatoio ci sono calciatori che ne hanno, magari il distacco sul Verona ci fa stare un po’ tranquilli e inconsciamente non andiamo con la convinzione giusta, 27 punti li abbiamo fatti con questi ragazzi e bisogna uscirne tutti insieme”.

La gara di Empoli

“Ho notato nella ripresa un po’ di convinzione in meno tra di noi, siamo calati, non so quale sia il fattore, ma è ingiustificabile, il momento è questo e anche il fatto di non segnare forse incide”.

Parate miracolose

“Miracoli non ne faccio, penso di essere stato un calciatore che ha contribuito, ma abbiamo bisogno di maggiore convinzione in avanti, gli attaccanti sono forti, se ritroviamo il vero Lecce andrà bene e faremo punti in più”.

L’andata con i partenopei

“All’andata abbiamo fatto una grande partita e punti contro una squadra meravigliosa, giocheremo davanti al nostro pubblico e speriamo di fare una gara importante e ritrovare entusiasmo”.

La mancanza di gol

“Non penso che il gol cambi drasticamente la situazione, ma che possa dare maggiore convinzione quello sì, è ciò che ci manca e può essere d’auto per sbloccarci”.