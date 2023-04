Maleh, “In questo periodo puniti dagli episodi. Domenica con la Sampdoria vincere a ogni costo”

“Abbiamo preparato la gara con il Napoli come volevamo, penso meritassimo di più, adesso abbiamo uno scontro diretto e vogliamo solo vincere”, con queste parole l’esterno di centrocampo Youssef Maleh, commenta la gara persa venerdì sera contro il Napoli e presenta, altresì, la sfida di domenica contro la Sampdoria, uno scontro diretto tra due compagni che lottano per non retrocedere.

Contro i partenopei è sceso in campo dall’inizio per sostituire lo squalificato Blin e ha sfoderato la migliore prestazione da quando è giunto nel Salento.

La crescita

“Penso sia normale crescere nel corso del tempo, sono arrivato a gennaio e mi sono calato in una realtà nuova, ma sto cercando di dare tutto in allenamento per essere pronto in partita, sia atleticamente che mentalmente”.

La Sampdoria

“La ricetta per vincere con la Samp è il lavoro e seguire alla lettera ciò che chiede il mister, abbiamo avuto un momento di sbandamento, ma domenica vogliamo vincere a tutti i costi”.

Il momento negativo

“Siamo una squadra giovane ed è normale che si attraversino momenti negativi, ma ci mettiamo sempre il cuore e solo così potremo raggiungere la salvezza”.

Errori in fase difensiva

“Non parlerei di errori in fase difensiva, ma in alcune partite è girato storto l’episodio, dobbiamo cercare di continuare a giocare come abbiamo fatto con il Napoli”.

Le richieste di Baroni

“Il mister chiede a noi centrocampisti intensità, di prendere qualche responsabilità in più e inserirci come facciamo un po’ meno in questo periodo, ma dobbiamo lavorare pensare a noi stessi e raggiungere l’obiettivo”.

Il ritorno al gol

“Sicuramente il gol con il Napoli ci ha sbloccato e dato fiducia e per quel che riguarda me lavoro in settimana anche per segnare, non è facile, ma la squadra è sempre più importante”.

Intanto buone notizie per quel che riguarda lo spogliatoio. Il difensore Marin Pongracic, infatti, nella giornata di oggi rientrerà a Lecce e a partire dalla seduta di allenamento di domani, si aggregherà alla squadra, seguendo un programma di ricondizionamento dopo l’intervento alla caviglia destra.