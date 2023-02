Lecce, presentati i nuovi acquisti Pietro Ceccaroni e Simone Romagnoli

“Ci ritroviamo per chiudere le pagine del mercato invernale con la presentazione dei nostri due ultimi acquisti, Pietro Ceccaroni che arriva dal Venezia e Simone Romagnoli giunto dal Parma. Ragazzi di grande affidabilità da tempo attenzionati da noi e che l’anno scorso hanno giocato in A. Hanno le caratteristiche di cui abbiamo bisogno e ci daranno sicuramente una grossa mano, con le loro serietà, professionalità e passione”, con queste parole il Direttore Sportivo del Lecce Stefano Trinchera, commenta l’arrivo in giallorosso dei due difensori centrali giunti nel Salento a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale, per rinforzare il reparto arretrato della compagni di Marco Broni.

“Non è stato facile andare via da Venezia dove ho lasciato tanti amici e compagni, ma era un’opportunità molto importante e parlando con il Presidente abbiamo deciso che fosse la scelta più migliore per tutti”, ha commentato Ceccaroni nel corso della conferenza stampa di presentazione.

La valigia dei sogni

“Sicuramente il mio sogno è quello di conquistare la fiducia di tutti, per fare sì che questi quattro mesi possano allungarsi e raggiungere il traguardo che si è dato la società. Il mister mi ha accolto bene e mi ha spiegato subito i valori di questa squadra, poi, siamo passati all’allenamento e ai dettami tattici”.

Dove non sbagliare

“Bisogna mantenere equilibrio e non esaltarsi nei momenti belli o abbattersi in quelli brutti ed essere lucidi perché il campionato è lungo. Tutti mi hanno parlato bene di Lecce e Di Mariano e Fiordilino, mi hanno consigliato di venire subito, mi hanno parlato di una città calda e li ringrazio perché con le loro parole mi hanno dato una spinta in più a venire”.

La difesa

“La difesa sta facendo bene, ma penso che tutta la squadra dia una mano al reparto, Umtiti è un campione ed è bastato un solo allenamento per vederne il livello”.

Dopo il calciatore spezzino, è stata poi la volta di Romagnoli che sabato, troverà di fronte la Cremonese squadra della sua città: “Ho grandissime motivazioni, è il mio mestiere e cerco di farlo al meglio e con entusiasmo, vengo qui per cercare di fare qualcosa di straordinario come si sta facendo. Fisicamente sto meglio, ho avuto un problema alla coscia destra, sono dieci giorni che sono rientrato a pieno regime”, sono state le sue parole.

I consigli di Rino Soda

“Rino Soda la prima cosa che fa dopo le partite è commentare i risultati del Lecce e mi ha dato molti consigli. Sabato sarà una partita molto importante, sono di Cremona e sarà un’emozione maggiore, ma sono qui per preparare una gara importantissima”.

La fiducia della società

“La società ha dimostrato di volermi e mi è bastato quello e visto ciò che sta facendo, non ho esitato minimamente, sono pronto a scendere in campo e dare il mio contributo. Lecce, dopo uno stop lungo, è un nuovo inizio e una testimonianza della fiducia che ho sentito nei miei confronti e ora sono concentrato al massimo per ripagare”.

Quota salvezza

“Non si può sapere quale sia la quota salvezza, dipende da come le squadre affronteranno il girone di ritorno, basta l’esempio della Salernitana lo scorso torneo. Più che concentrarsi sulle avversarie è importante pensare a se stessi”.

Il Foggia

“A Foggia ho disputato il primo anno da professionista e ho ricordi straordinari, di quell’esperienza con Zeman allenatore, anche se non è andata come speravamo e della Puglia ho bellissimi ricordi e sono curioso di inserirmi in questa nuova realtà salentina”.