Lecce, Guven Yalcin si presenta: “Questo il posto giusto per crescere”. Meccariello prolunga di un anno

“Con la presentazione di Guven siamo alla penultima di questa sessione invernale di calciomercato, domani ci sarà quella di Maggio e poi termineremo.

Ci troviamo di fronte a un giovane calciatore già convocato nelle varie nazionali di Turchia, compresa quella maggiore, aggiungo, poi che la Uefa lo ha inserito tra i 50 prospetti europei più promettenti. Lo consideriamo un atleta moderno in grado di svolgere il ruolo sia di prima punta che di seconda. La nostra speranza è quella che si dia e ci dia molte soddisfazioni”, sono poche le parole spese dal Direttore dell’Area Tecnico dell’Unione Sportiva Lecce, Pantaleo Corvino, per presentare nella mattinata di oggi il nuovo acquisto, l’attaccante Guven Yalcin.

“Ho scelto di venire qui, dopo essere stato contattato dal Direttore che mi ha esposto la situazione poi, ho parlato con Ljajic che ha già lavorato con Corvino e mi ha detto Lecce sarebbe stato il posto giusto per crescere”, ha affermato la punta classe ‘99.

La forma fisica

“Ho avuto il covid e per due settimane non mi sono allenato bene, ma mi sono ripreso, ho iniziato la preparazione e mi sento pronto, ma deciderà il mister. Ho avuto un bellissimo approccio con Lecce, tanti compagni mi hanno ben accolto e non vedo l’ora di iniziare”.

Posizione in campo

“La mia posizione preferita è quella da prima punta, ma anche da seconda dietro al primo attaccante, ho sempre seguito il calcio italiano e giocarci è stato sempre il mio desiderio, spero di farlo ad alti livelli. Come numero di maglia ho scelto il 10, era libero e so che è molto importante qui in Italia”.

La concorrenza in attacco

“Ho già giocato con grandi attaccanti, so che qui ci sono giocatori molto forti nel ruolo, ma la competizione non è un problema, anzi, mi stimola e cercherò di dare il massimo”.

L’idolo

“Non ho un calciatore che prediligo, seguo molto il calcio e ce ne sarebbero almeno 20 da cui trarre ispirazione e trovo difficile fare un nome”.

La carriera

“Ho iniziato a giocare nel Bayer Leverkusen, ho fatto tutta la trafila nel settore giovanile e ho esordito in prima squadra, poi, mi sono trasferito al Besiktas, il primo anno sono sceso in campo diverse volte, poi, sono cambiati molti presidenti e allenatori e secondo il mio punto di vista hanno dato priorità ai risultati puntando sui veterani e meno sui giovani.

La differenza tra il calcio turco e quello italiano è che qui c’è molta più intensità, tecnica e il livello dei giocatori è altissimo”.

Infine, prima dell’inizio dell’incontro con la stampa Pantale Corvino ha dato una notizia. Il difensore Biagio Meccariello, ha prolungato il contratto con il sodalizio salentino per un altro anno.

(Ph.US Lecce)