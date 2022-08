Lecce, presentato Joel Voelkerling Persson: “Pronto a dare sempre il 100% alla squadra”

“Oggi presentiamo un calciatore classe 2003, attaccante che definisco puro, dotato di grande forza fisica, ma anche dinamico che sa aggredire gli spazi. Nell’ultimo campionato primavera ha realizzato 12 gol. Mi auguro che dopo quello che ha dimostrato tra i giovani, lo possa fare in A con noi e per questo motivo lo abbiamo acquisito a titolo definitivo, anche se la Roma si è riservata il diritto al 50% sulla rivendita”, con queste parole il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, ha presentato oggi uno degli acquisti di questa sessione del calciomercato, la punta svedese, Joel Voelkerling Persson

“Allenarmi alle dipendenze di Mourinho è stato un grande orgoglio e anche giocare con calciatori del calibro di Abraham. Lo Special One mi ha detto di continuare a lavorare. Ho scelto il 31 perché mi piace, non c’è un motivo particolare”, sono state le prime parole in giallorosso dell’attaccante.

Esempi e ruolo

“Quando penso ai calciatori svedesi che hanno giocato Italia mi viene in mente Ibraimovic, non è un idolo, ma un atleta al quale vorrei assomigliare. Sono una punta, ma posso giocare anche esterno, l’obiettivo è soprattutto aiutare la squadra in ogni modo possibile, giocando tanto”.

Mister Baroni e la Serie A

“Penso che ogni giorno devo dare il massimo e continuare a crescere, mister Baroni ha fatto un grande lavoro l’anno scorso e sta continuano a farlo, perché ci stiamo preparando bene. La A sarà dura, ma se non fosse così non potrei crescere ed è una bella opportunità per farlo”.

Atteggiamento

“Do sempre il 100% a squadra, mister e compagni, se devo correre lo faccio, se devo segnare, segno, penso di avere l’atteggiamento giusto”.

La concorrenza

“Con Colombo ho giocato contro nell’Under 17, quando militava nel Milan. La scelta è sempre del mister, c’è concorrenza, ma non la temo, do tutto e poi decide l’allenatore”.

Contro l’Inter una rivincita

“L’anno scorso ho perso la finale del campionato primavera contro l’Inter, e alla prima ci saranno proprio i nerazzurri e spero in questa rivincita di portare a casa il successo”.

Il punto di Corvino e Trinchera

Al termine della presentazione gli uomini del mercato della società salentina hanno fatto, come sempre, il punto sul mercato: “Siamo partiti con Stefano per ricostruire dalle fondamenta, visto il salto di categoria e siamo stati chiari, abbiamo anche preso le nostre responsabilità dicendo che c’era tantissimo da fare, poi, dopo molte operazioni, abbiamo ribadito che ci sarebbe stato ancora molto lavoro, adesso, dopo 11 acquisti, possiamo affermare che manca poco, sappiamo che gli ultimi sforzi sono rivolti alla difesa, cercando e sperando di essere anche un po’ fortunati. Abbiamo ancora un mese di mercato e cercheremo di individuare ciò che ciò serve e portarlo qui, cercando di fare il nostro meglio”, ha dichiarato Corvino.

“Abbiamo da sempre le idee chiare su quello che c’è fare e l’opzione Calabresi difensore centrale non è contemplata, ma cercheremo le soluzioni ottimali”, sono state, invece, le parole di Stefano Trinchera.

“Potrebbe succedere di ritrovarci come nel caso Juarez – ha concluso Corvino – che arrivò due giorni prima dell’inizio del campionato ed esordì con il Milan. In alcune zone del campo bisognerà essere anche in sovrannumero, perché, si giocherà a distanza di pochi giorni”.

Campagna abbonamenti

Intanto ci sono ancora alcuni giorni per sottoscrivere gli abbonamenti alla prossima stagione, raggiunta quota di 18mila tessere, sarà possibile l’acquisto fino alle 20:00 di venerdì 5 agosto 2022, giorno della chiusura.

Il punto vendita presso lo Stadio “Via del Mare” sarà operativo fino alle ore 19:00 di giovedì 4 agosto 2022, per la concomitanza con la prima gara ufficiale dei giallorossi in Coppa Italia, in programma venerdì sera con il Cittadella. Pertanto, solo nella giornata di venerdì 5 agosto 2022, sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti nelle modalità online e presso i punti vendita abilitati.