U.S. Lecce, giallorossi al vertice della classifica per crescita di tifosi

Secondo il recente studio “Sponsor Value” condotto da StageUp e Ipsos, l’U.S. Lecce si è affermato come il club con la crescita più significativa di tifosi in Serie A. I dati della stagione 2023/24 rivelano un incremento del 10% nel numero di sostenitori, un risultato che posiziona il club salentino al vertice di questa speciale classifica, superando squadre come l’Atalanta e il Verona.

La ricerca “Sponsor Value” è un punto di riferimento per l’analisi del valore commerciale e del seguito dei club sportivi in Italia. L’ultima edizione ha evidenziato un trend di crescita generale per il tifo calcistico italiano, con un aumento complessivo del 3,9% dei sostenitori della Serie A. Tuttavia, l’analisi per club ha rivelato differenze notevoli, con alcune squadre che hanno registrato un’impennata nel loro bacino di utenza.

In questo contesto, il Lecce si distingue per la sua performance eccezionale. L’aumento del 10% dei suoi tifosi è il dato più alto registrato tra tutte le squadre del campionato, dimostrando l’efficacia delle iniziative intraprese dalla società.

Nella speciale classifica, i giallorossi si posizionano davanti ad Atalanta: +7,5% e Verona: +4,8%, seguono, poi, Napoli (+4,5%) e Bologna (+4,1%)

Questa crescita è un segnale forte non solo per il club, ma per l’intera regione, sottolineando il ruolo cruciale del calcio come elemento di identità e coesione sociale.

Il Lecce ha da sempre un rapporto viscerale con la propria terra. La squadra non è vista semplicemente come un club sportivo, ma come un simbolo del Salento. Questa forte identità regionale ha permesso di rafforzare il senso di appartenenza tra i tifosi storici e di conquistare nuovi adepti, in particolare tra le nuove generazioni che vedono nella squadra un veicolo per esprimere l’orgoglio locale.

La società, inoltre, ha saputo andare oltre il campo da gioco, investendo in progetti come la #ProgramExperience, che mirano a coinvolgere la comunità e a promuovere valori positivi. Queste iniziative rafforzano il legame tra club e tifosi, creando una connessione che va oltre il risultato sportivo e dimostrando che il Lecce è un’entità attiva e responsabile sul territorio. Questo approccio non solo genera simpatia, ma costruisce una base di sostenitori fedeli e in crescita.