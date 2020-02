Lecce, contro il Toro Deiola play. Si rivedono Vigorito e Calderoni: le probabili formazioni

Due squadre col morale basso, due squadre in crisi di risultati, due squadre alla ricerca di una svolta. Mille emozioni nel match tra Lecce e Torino in programma questo pomeriggio al “Via del Mare”, sfida valida per la terza giornata di ritorno di campionato, primo match dopo la chiusura del calciomercato di riparazione.

I giallorossi sono reduci dal pesante 3-0 sul campo dell’Hellas Verona e con un solo punto racimolato nelle ultime sei uscite, hanno bisogno di ritrovare il sorriso da tre punti per non rischiare di complicarsi ulteriormente la classifica.

Ma per Fabio Liverani il vero problema resta quello di una squadra corta, decimata dalle tante assenze: tra infortuni e squalifiche, infatti, saranno sei gli indisponibili (Gabriel, Meccariello, Babacar, Farias e Tachtsidis e Dell’Orco), mentre Petriccione stringe i denti dopo una settimana in differenziato, ma andrà in panchina.

Le note positive, invece, giungono dai volti nuovi: Liverani infatti potrà contare da subito sugli innesti di Saponara, Barak e Paz, oltre al recupero a pieno regime di Marco Calderoni, ed è probabile che almeno uno di loro scenda in campo dal 1′. Qualche dubbio sull’assetto tattico confessato dal mister nella conferenza stampa della vigilia, ma gli uomini sono pressoché contati.

Quotato, ad ogni modo, il ritorno al 4-3-1-2 per i salentini con Vigorito che farà il suo debutto in stagione da titolare, coadiuvato in difesa da Donati, Lucioni, Rossettini e Calderoni; Deiola andrà ad agire come playmaker, affiancato da Majer e Mancosu, mentre sulla trequarti potrebbe esserci la prima apparizione in giallorosso di Riccardo Saponara, alle spalle delle uniche due punte a disposizione, Falco e Lapadula.

Dall’altra parte un Toro con mister Mazzarri la cui panchina traballa: i granata sono reduci da due consecutive, l’ultima delle quali è stata una vera e propria disfatta, il 0-7 casalingo contro l’Atalanta. In settimana l’impegno in Coppa Italia contro il Milan, con il KO giunto solo dopo i tempi supplementari.

Non solo. Anche in casa granata tante le assenze: Izzo e Lukic sono squalificati, mentre Ansaldi, Baselli, Zaza e Eder non sono al meglio della condizione. Scelte obbligate, quindi, anche per i piemontesi che si schiereranno con un 3-4-3 formato da Sirigu tra i pali, Bremer, Nkoulou e Djidji in difesa, De Silvestri, Rincon, Mette e Ola Aina in mediana, Berenguer-Verdi-Belotti nel pacchetto offensivo.

Allo stadio “Via del Mare” si giocherà alle ore 18, agli ordini dell’arbitro internazionale Gianluca Rocchi della Sezione di Firenze.

Gli anticipi

Negli anticipi giocati ieri, di grande interesse per le zone basse dalla classifica il match tra Bologna e Brescia: Toregrossa spaventa il “Dall’Ara” con il vantaggio siglato da calcio di rigore, ma nel finale dei due tempi i rossoblu prima pareggiano e poi passano.

In serata, invece, clamoroso 4 a 2 rifilato dal Sassuolo alla Roma: per i giallorossi brusco stop nella corsa Champion’s, mentre per i padroni di casa 3 punti che fanno tanta tranquillità.

Spettacolare 2-2, infine, tra Cagliari e Parma, con i ducali caparbi nell’agguantare il pareggio al minuto 94.

Di seguito il programma completo della 22esima giornata:

Bologna 2 – Brescia 1

Cagliari 2 – Parma 2

Sassuolo 4 – Roma 2

Juventus-Fiorentina (h12:30)

Atalanta-Genoa (h15)

Lazio-Spal (h15)

Milan-Verona (h15)

Lecce-Torino (18)

Udinese-Inter (20:45)

Sampdoria-Napoli (domani h20:45)