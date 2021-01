Non vuol sentir parlare di emergenza Eugenio Corini che alla vigilia del big match che attende il Lecce contro la capolista Empoli deve fare i conti con un attacco ridotto all’osso, ma le soluzioni per sopperire all’emergenza ci sono eccome.

E’ un tecnico molto motivato quello che incontra – sebbene solo virtualmente – i giornalisti salentini dopo molto tempo. Domani al “Via del Mare” sarà uno scontro d’alta quota con il grande assente che è certamente bomber Massimo Coda, squalificato. Ma i grattacapi non finiscono qui per lo staff tecnico che deve rinunciare anche ai vari Calderoni, Falco e Pettinari.

E proprio su questi ultimi due il trainer bresciano precisa: “Pettinari ha iniziato la settimana in differenziato, poi è rientrato in gruppo, ma ieri ha riferito ai medici ancora qualche problematica alla schiena.Con Falco ho parlato ieri: ha espresso la volontà di vivere un’esperienza diversa. Non è disponibile, quindi, in attesa del mercato: di questo la società è stata avvisata e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”.

Spiegate queste situazioni, ormai chiare a tutti, Corini fa il punto. Il Lecce domani ha gli uomini contati nel pacchetto offensivo, ma Corini chiosa: “nel corso di un campionato questo può capitare, ma dovrà essere il gruppo a rispondere presente perché tutti sono importanti. Chiaramente l’emergenza in attacco ci porterà a cambiare qualcosa, ma può essere anche un’occasione per trovare delle risorse importanti. Rodriguez? Non è al top, ma ha dimostrato di poter dare un grande contributo a partita in corso”.

In settimana poi sono giunte delle novità dal mercato. Alla rosa giallorossa si sono aggregati Hjulmand, Nikolov e Pisacane e proprio quest’ultimo ha buone probabilità di fare subito il suo debutto dal 1′. “Atleticamente sono in forma tutti e tre – spiega Corini. Pisacane – nel dettaglio – è stato protagonista nelle ultime gare con il Cagliari. Anche per una questione di esperienza lui è più pronto, ma anche Hulmand e Nikolov stanno bene: sono molto svegli, ma non voglio forzare i tempi del loro inserimento”.

Capitolo prossimo avversario. La capolista non ha bisogno di grandi presentazioni: 37 punti in classifica, frutto di 10 vittorie, 7 pareggi e una solo sconfitta. Miglior attacco della categoria con 34 gol segnati, solo 14 i subiti. “Stanno facendo un grande campionato – ammette il mister – e mi sento di dover fare loro i complimenti. Hanno tante risorse, cercano di lavorare fra le linee ma sempre per vie centrali, nel gioco aereo cercano di sfruttare le qualità di La Mantia e Mancuso. In settimana sono arrivati anche giocatori importanti come Sabelli e Crociata. Faremo di tutto per limitare le loro qualità e cercare di fargli male. Per farlo dobbiamo approcciare come fatto nelle ultime uscite, cercando di imporre il nostro gioco. Noi dobbiamo sempre sapere quando abbiamo e quando non abbiamo la palla”.

C’è poi un dato: il Lecce fa fatica a portare a casa il bottino pieno contro le altre big. Solo un successo – contro il Chievo – contro le prime dieci in classifica. “Nel gruppo davanti abbiamo perso solo contro la SPAL, ci manca qualche vittoria contro squadre che come noi vogliono andare in A. Questa per noi è una grande occasioni per accorciare la classifica, non dobbiamo dimenticare però che dobbiamo pensare ad una gara alla volta”, conclude Corini.

I convocati: Falco e Pettinari out

Questa, quindi, la lista dei giocatori convocati diramata al termine dell’allenamento di rifinitura: 1. Bleve 4. Pisacane 5. Lucioni 6. Meccariello 7. Paganini 8. Mancosu 11. Adjapong 14. Stepinski 15. Monterisi 16. Nikolov 19. Listkowski 21. Gabriel 22. Vigorito 23. Björkengren 24. Zuta 25. Gallo 26. Dubickas 34. Maselli 37. Majer 42. Hjulmand 53. Henderson 77. Tachtsidis 99. Rodriguez.

Non fanno parte del gruppo gli indisponibili Calderoni, Dermaku, Felici, Lo Faso, Pettinari i non convocati Borbei, Falco, Pierno e lo squalificato Coda.

La 19^ giornata: oggi sei partite

Lecce-Empoli è certamente il big match di questa diciannovesima giornata di campionato (partita ieri sera con l’anticipo che ha visto il successo dell’Entella sul Pisa), ma oggi il campionato cadetto regala sfide interessanti, come quella in alta quota tra Venezia e Cittadella, oltre al pericoloso testa-coda tra Salernitana e Pescara.

Di seguito il programma completo della 19esima giornata

Entella 2 – Pisa 1

Ascoli-Chievo (oggi h. 14)

Cosenza-Pordenone (oggi h. 14)

Frosinone-Reggina (oggi h. 14)

Reggiana-Vicenza (oggi h. 14)

Venezia-Cittadella (oggi h. 14)

Salernitana-Pescara (oggi h. 16)

Lecce-Empoli (dom. h. 15)

Cremonese-Spal (dom. h. 21)

Brescia-Monza (lun. h. 21)

La classifica

Empoli 37, Cittadella* 33, Spal 32, Monza e Salernitana 31, Lecce 29, Chievo* 28, Pordenone 27, Frosinone* 26, Venezia 25, Pisa 23, Vicenza e Brescia 21, Cremonese 18, Reggina ed Entella+ 17, Cosenza e Pescara 16, Reggiana 15, Ascoli 13.

(*una partita in meno; +una partita in più)