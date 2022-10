Verso  Lecce-Fiorentina, la partita del cuore di “Big Pantaleo”

Ancora poche ore e sul terreno di gioco dello Stadio “Via del Mare”, si giocherà la sfida che vedrà opposti Lecce e Fiorentina, una gara importante per i giallorossi, alla ricerca della prima vittoria casalinga, ma anche per la compagine viola, che fino a ora ha raccolto applausi per il bel gioco proposta, ma che ha portato in cascina solo pochi punti.

Siamo certi per chi tiferà questa sera il Responsabile dell’Area Tecnica giallorossi, Pantaleo Corvino, nonostante un pezzo di cuore batta anche per la formazione toscana. Eh sì, perché, per l’uomo di mercato dei salentini, numerosi sono stati i successi mietuti in riva all’Arno.

Corvino, infatti, dopo la prima importantissima esperienza a Lecce, nella quale ha sfornato campioni del calibro di Bojnov, Vucinic, Rosati, Cassetti, Ledesma, Konan, nella stagione 2005/2006, è approdato alla corte della famiglia Della Valle e qui, ha centrato quattro qualificazioni in Champions League e una semifinale di Europa League, dal punto di vista sportivo, perché, per quel che riguarda il mercato, numerose sono state le scoperte e le plusvalenze messe e bilancio, tra le quali Jovetic, Osvaldo, Felipe Melo e Ljajc.

Andato via da Firenze, vi ha fatto ritorno nel 2016 e anche in questa sua seconda esperienza, sono tantissimi i talenti scoperti, Bernardeschi, Chiesa, Veretout e ultimo in ordine di tempo Vlahovic, acquistato per soli 1,5 milioni di euro e rivenduto alla Juventus per 80.

Adesso, il ritorno nella sua Lecce, dove ha già vinto un Campionato di B e allestito la rosa più giovane del massimo torneo, puntando su nomi giovani e sconosciuti come quelli di Banda, Gonzalez e Hjulmand e su calciatori di esperienza, ma in cerca della definitiva consacrazione come Strefezza e Baschirotto e sembrerebbe che anche in questo caso ci abbia visto giusto.