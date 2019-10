Sarri motiva la Juve: “A Lecce non sarà una partita semplice”. Incognita Cristiano Ronaldo

Febbre del sabato sera, anzi del pomeriggio dato che alle 15.00 in punto al via del Mare da tutto esaurito il Lecce di mister Fabio Liverani incontrerà la Juventus di Maurizio Sarri. Ai bianconeri che pensano che la trasferta nel Salento sarà, sportivamente parlando, una passeggiata ha risposto il tecnico toscano nella consueta conferenza stampa che precede la partenza di Miralem Pjanić e compagni dalla “Continassa”.

«Il Lecce è una squadra propositiva che, anche quando si trova in difficoltà non smette praticare il proprio calcio. Non sarà una partita semplice, ci sono una marea di possibili difficoltà alle quali dobbiamo andare oltre dal punto di vista mentale. Come detto è una squadra che gioca bene a calcio, quindi se avessimo un calo sono in grado di prendere in mano la partita».

Del resto chi ha seguito il cammino dei giallorossi sa bene che tranne qualche black-out il Lecce ha sempre giocato bene, cercando di praticare i suoi schemi fino all’ultimo secondo della partita. La speranza è che anche il caldo a cui Mancosu e company sono abituati possa mettere in difficoltà i bianconeri, abituati ad altre temperature. Un timore che lo stesso Sarri ha messo sul banco delle osservazioni:

«A Firenze abbiamo sofferto parecchio il caldo, ma il calendario è questo e dobbiamo adeguarci di conseguenza. Per noi può essere una difficoltà visto che nelle ultime settimane ci siamo abituati ad allenarci con temperature più basse».

Meglio che si preparino a rimanere delusi tutti i tifosi della Signora che hanno acquistato il biglietto non badando al portafoglio sperando di vedere in campo Cristiano Ronaldo. Sarri sta pensando, infatti, di dare un turno di riposo al campione portoghese e al perno centrale difensivo Leonardo Bonucci visto che entrambi fino ad ora hanno giocato tutte le partite. Più di un sospetto quello che, oggi pomeriggio, non partano proprio da Torino e restino ad allenarsi in preparazione del turno infrasettimanale che si disputerà la settimana prossima.