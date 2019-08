Lecce: la testa all’Inter, il cuore ai tifosi. 400 tessere gratuite per disabili e accompagnatori

Inizia domani con la sfida tra il Parma di mister D’Aversa e la Juventus campione d’Italia di Maurizio Sarri (anche se in panchina ci andrà il suo vice, Martuscello) il campionato di calcio 2019/2020 che vedrà tra i protagonisti anche il Lecce di Fabio Liverani. Per assistere alla sfida dei giallorossi contro l’Inter dell’amato-odiato Antonio Conte bisognerà aspettare lunedì sera con il posticipo delle 20.45 su DAZN.

Sarà un Meazza da sold-out quello che attenderà Lucioni e compagni. Tanta la curiosità nella Milano di sponda neroazzurra per vedere se i ‘sacrifici’ economici del dopo-Spalletti daranno i risultati sperati, accorciando se non annullando il gap con Juve e Napoli.

Ma il Lecce non farà certo da sparring-partner. Gli uomini allenati da Liverani sanno bene di essere una matricola, ma non hanno certo dimenticato di aver espresso l’anno scorso, anche se a tratti, il più bel calcio della serie B. E poi, sono reduci da una vittoria roboante in Coppa Italia contro la Salernitana di Giampiero Ventura. Il 4-0 finale sembra aver banalizzato il peso degli avversari che, invece, sono chiamati a disputare il ruolo dei protagonisti nel campionato cadetto.

La società, intanto, non si ferma sul fronte del calciomercato. L’obbligo è quello di sfoltire la rosa per poi chiudere, a fine agosto, a campionato iniziato con un colpo eclatante. Uno di quei saldi di fine stagione che ti puoi permettere solo e soltanto perché, appunto, in saldo.

A via Colonnello Costadura non si fermano e dopo aver coordinato, in tempi record, i lavori di restyling del Via del Mare hanno regalato ieri un autentico cioccolatino ai tifosi disabili e per i loro accompagnatori.

«Per la stagione sportiva 2019/20, sono state emesse, a titolo gratuito, più di 400 tessere a favore dei Disabili con Accompagnatore. Per questa stagione calcistica, viste le numerose richieste pervenute da parte di non deambulanti, che superano del doppio la capienza massima dello spazio riservato e per non penalizzare alcuno, è stato deciso di concedere dei Pass riservati ad ogni singolo richiedente (ed al proprio accompagnatore) che permetterà l’accesso a gare casalinghe alternate. Gli aventi diritto prenderanno posto nella nuova zona parterre a loro riservata della Tribuna Est» fanno sapere dalla società.

Un pensiero di Sticchi Damiani che i tifosi hanno dimostrato di gradire, ringraziando sui social il Presidente per la sua sensibilità.