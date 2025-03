Contro la Roma il Lecce celebra 117 anni con una maglia speciale

Sabato 29 marzo, in occasione dell’importantissima sfida in chiave salvezza tra Lecce e Roma, la squadra giallorossa scenderà in campo indossando una maglia storica, un omaggio ai 117 anni di passione e tradizione calcistica nella città di Lecce.

La casacca scelta per questa speciale occasione è un vero e proprio cimelio: quella utilizzata nella stagione 1976/1977. Un’annata indimenticabile, segnata dalla conquista della Coppa Italia Semiprofessionisti il 29 giugno 1976, grazie al gol decisivo di Fortunato Loddi contro il Monza.

In quella storica stagione, la maglia giallorossa portava la coccarda tricolore sul petto, simbolo della vittoria nella Coppa Italia, tuttavia, nel rispetto del “Regolamento Divise da Gioco” della Lega Serie A, la coccarda non sarà presente sulla maglia celebrativa indossata contro i capitolini.