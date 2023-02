Contro la Roma “Via del Mare” verso il terzo tutto esaurito di fila

Nonostante i due stop consecutivi contro Verona e Salernitana, questo inizio 2023 si sta rivelando abbastanza soddisfacente per i ragazzi di mister Marco Baroni.

Con il nuovo anno, infatti, i giallorossi hanno conquistato battuto squadre molto quotate quali Lazio, pareggiato in trasferta con lo Spezia e in casa contro i Campioni d’Italia del Milan e vinto sabato scorso con la Cremonese.

Risultati che non sono passati inosservati ai tifosi salentini che, in occasione della sfida di sabato sera contro la Roma di Josè Mourinho, si apprestano a gremire lo stadio “Via del Mare” in ogni ordine di posto per la terza gara consecutiva

L’U.S. Lecce infatti, a seguito delle numerose richieste pervenute, per la partita metterà in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, circa 2.000 posti a ridotta visibilità solitamente inutilizzati.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12:00 di di domani, martedì 7 febbraio sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

A tal fine, il sodalizio salentino raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme online (secondary ticketing), o ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito (dal compimento del 7° anno di età è obbligatorio il titolo di accesso).

Per esigenze di sicurezza, ai varchi di accesso dello stadio potrà essere richiesta l’esibizione da parte del genitore o accompagnatore di un documento attestante l’età del minore.

Si ricorda che per effetto del decreto del Ministro dell’Interno del 14 gennaio 2023 e, da ultimo, del provvedimento del Prefetto di Lecce Andrea Valentino del 2 febbraio 2023, è stata disposta la chiusura del settore Ospiti e il divieto di vendita e cambio utilizzatore dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio.

I cancelli verranno aperti alle ore 15:30.