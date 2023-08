Baby giallorossi in campo contro la Roma nella sfida della Supercoppa Primavera, la vigilia di Coppitelli

“C’è un po’ di differenza tra oggi e quando ho vinto la Supercoppa Primavera alcuni anni fa, allora giocavamo a febbraio, mentre questa volta si scenderà in campo ad agosto. Abbiamo dato vita a un ciclo con tanti ragazzi nuovi ed è normale che sarà una partita particolare, importante e che dà la possibilità di giocare per vincere un trofeo. Siamo in fase di costruzione e 5/6 ragazzi saranno alla prima presenza e molti di loro sono arrivati in questi giorni, conosciamo le difficoltà insite nelle gara, ma giocheremo davanti alla nostra gente. Saremo dove volevamo essere e situazione più bella non ci sarebbe potuta essere”, con queste parole il tecnico della Primavera Campione d’Italia Federico Coppitelli, commenta la sfida di Supercoppa Italiana che domani, sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, vedrà opposto il Lecce alla Roma.

“Il Lecce è una società strutturata, con un Responsabile dell’Area tecnica che conosce il mondo del calcio giovanile e anche il lavoro dei ragazzi ha creato le giuste condizioni che hanno fatto sì che l’anno scorso si vincesse lo Scudetto e in questa stagione alcuni giovani siano stati aggregati alla prima squadra. È un traguardo importantissimo, che in questo momento non ha eguali e dà grande soddisfazione. Quest’anno ripartiamo per fare le cose nello stesso modo.

Mi piacerebbe da un lato che quella di domani sia una serata in cui si riuscisse in qualche modo a festeggiare quello che è stato, l’affetto dei tifosi l’ho sempre sentito tutto e spero che i miei ragazzi percepiscano la passione dei supporter nei confronti della Primavera, dall’altro mi auguro che chi verrà allo stadio capisca che, come ho detto prima, per molti calciatori sarà la prima partita, in uno stadio importante e che li sostengano per aiutarli in una sfida al cospetto di una squadra molto forte. Ma penso che unendo queste componenti sarà un’altra serata bellissima”.