Lecce, un 2023 da ‘tutto esaurito’. Anche contro il Sassuolo al ‘Via del Mare’ sarà pienone

A Lecce continua a esserci una grandissima voglia di calcio. E non potrebbe essere altrimenti, visti i risultati della compagine di Marco Baroni che, gara dopo gara, sta sfoderando una serie di prestazioni che la hanno portata ad attestarsi al 13mo posto in classifica con un margine di 10 punti di distanza dalla terz’ultima posizione, occupata attualmente dall’Hellas Verona.

Per la gara contro il Sassuolo, quindi, che si svolgerà sabato 25 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 20.45, lo stadio “Via del Mare” sarà ancora tutto esaurito

In occasione della sfida contro la compagine neroverde, quindi, la società di “Via Colonnello Costadura”, infatti, ha comunicato che, a seguito dell’apertura della prevendita dei tagliandi validi per la gara, lo stadio risulta esaurito in ogni ordine di posto.

In considerazione delle numerose richieste pervenute, quindi, saranno messi in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, tutti gli ulteriori posti solitamente inutilizzati (circa 2.000 a ridotta visibilità).

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di oggi, giovedì, 23 febbraio sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

La società salentina, raccomanda di utilizzare esclusivamente il circuito di ticketing ufficiale dell’U.S. Lecce, evitando di ricorrere ad altre piattaforme on-line (secondary ticketing), ad altri circuiti di vendita non autorizzati.

I minori fino a 6 anni compiuti avranno accesso gratuito (dal compimento del 7° anno di età è obbligatorio il titolo di accesso).

Per esigenze di sicurezza, ai varchi di accesso dello stadio potrà essere richiesta l’esibizione da parte del genitore o accompagnatore di un documento che attesti l’età del minore.