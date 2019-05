Il Lecce conquista la serie A. Le reazioni ‘felici’ dei candidati sindaco

Forse solo i sognatori avevano immaginato ad inizio campionato che il Lecce, appena uscito dall’incubo chiamato allora Lega Pro, avrebbe conquistato la serie A. E, invece, Mister Liverani ha saputo magistralmente guidare i giallorossi verso la massima serie, blindata oggi al Via del Mare davanti al pubblico delle grandi occasioni composto da più di 30mila voci. Una promozione storica che ricorda quella di Gianpiero Ventura che ha il sapore di una missione, grazie anche a Saverio Sticchi Damiani che, tra l’altro, festeggia oggi il suo compleanno. Il Calcio a Lecce ha rappresentato, da sempre, un vero e proprio volano per lo sviluppo turistico e sono in tanti a sperare che il ritorno sotto i riflettori della ribalta possa rilanciare ancora di più la città, presentandola su palcoscenici ancora più grandi. In questo di festa non potevano mancare i commenti i commenti di chi è impegnato in un’altra partita, quelle delle amministrative del 26 maggio, e spera che tutto il territorio tragga beneficio da questo traguardo bellissimo.

Poli: “La città raggiunga la serie A come la squadra del Lecce”

«La promozione del Lecce in serie A è un segno di buon auspicio, per riportare anche la città di Lecce ai massimi splendori e al livello che merita. Invertiamo la rotta e torniamo in alto. E oggi godiamoci la festa e facciamo gli auguri a tutti i leccesi» ha commentato Adriana Poli Bortone, uno dei cinque candidati scesi in campo nella corsa per conquistare la poltrona più alta di Palazzo Carafa.

Fiorella: “Un segnale per la città”

«Centrare un obiettivo importante, difficilissimo, quasi impossibile: è quello che è riuscito al Lecce calcio, che è passato dalla serie C alla serie A in due soli anni. È un bel segnale per la città, che riprende una postazione da protagonista dopo aver sofferto e patito grandi delusioni. Dagli errori ci si può riprendere, se lo spirito è quello giusto, cioè quello di squadra. Complimenti all’allenatore Liverani, che ci ha creduto fino a in fondo e a tutti i giocatori, che si sono sempre impegnati al massimo» è il commento del magistrato Mario Fiorella, il candidato di Sinistra Comune

Congedo: “La serie A è un’opportunità per il Salento”

Ricorda il “lungo calvario” durato sette anni il candidato sindaco del centrodestra Erio Congedo, che esulta per la vittoria del Lecce che ha conquistato il posto che gli compete: la serie A.

«Quello di oggi è un grandissimo successo per la nostra città, per un bacino di utenza importante che anche tramite il sostegno ai colori giallorossi ha dimostrato attaccamento ed amore per la propria terra. Un trionfo che va tributato ad una società sportiva sana, ad un tecnico e ad una squadra che hanno saputo dimostrare di essere perfettamente all’altezza di affrontare e vincere la sfida della promozione, dal punto di vista tattico, tecnico e mentale, e ad una tifoseria che neanche negli anni dell’inferno di Lega Pro ha mai fatto mancare il suo sostegno» ha dichiarato Congedo ricordando che la conquista della massima serie calcistica non è semplicemente un grande successo sportivo.

«La serie A rappresenta anche una grandissima opportunità dal punto di vista sociale ed economico. Adesso tocca al territorio, a partire dalle sue Istituzioni, cogliere al meglio l’occasione che questa ribalta straordinaria offre per la promozione dell’intero sistema-Salento, traendone forza anche per contrastare al meglio le pesanti difficoltà del momento. Si tratta, quindi, di un trionfo sportivo che, contestualmente alle nostre ricchezze naturalistiche e culturali, rappresenta un patrimonio da poter mettere a valore per l’intero Salento, come importante veicolo di promozione del territorio» ha concluso.