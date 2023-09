Quel Lecce al terzo posto dà fastidio. Ignorato da telecronache e commenti

È ridicolo e fa anche pena ascoltare colleghi delle tv nazionali che ignorano più o meno volontariamente il Lecce e la sua ‘inappropriata’ posizione di classifica.

Come se fosse un incidente di percorso fastidioso e intollerabile.

E infatti i giallorossi salentini, incastonati tra Inter, Milan e Juventus, sono un ospite ormai insopportabile dopo un mese e più dall’inizio del campionato di serie A. Del resto sono le squadre più tifate in Italia, quindi per diritto di maggioranza esistono solo loro.

E allora diciamolo, lo vediamo già dagli arbitraggi, le partite non sono tutte uguali e le squadre nemmeno, prima o poi si troverà il modo di assegnare alle squadre provinciali 2 punti a vittoria e 0,5 per il pareggio, così imparano a giocare bene e a vincere queste squadrette di periferia…

Perfino l’anno scorso, con lo scudetto che finiva nelle mani della capitale del Sud, nelle trasmissioni si sentiva parlare solo dei problemi della Juventus. Un delirio di ingiustizia e ignoranza, perché il Calcio dovrebbe essere la cosa più democratica del mondo, e invece in Italia è un regime a conduzione ‘strisciata’. Ecco perché un mini torneo per Milan, Inter e Juve potrebbe essere un’ipotesi, oltre che una necessità per lo sport.